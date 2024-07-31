Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nda 8 ayrılık birden!
Beşiktaş United Payment Kadın Futbol Takımı, 8 oyuncuyla yollarını ayırdı.
Beşiktaş United Payment Kadın Futbol Takımı'nda 8 oyuncuyla yollar ayrıldı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Esra Manya, Vivian Ikechukwu, Opa Clement, Sofia Alvarez, Sema Polat, Maryam Yektaie, Sara Pusztai ve Şevval Dursun ile yolların ayrıldığı belirtilerek oyunculara verdikleri katkı için teşekkür edildi.
Beşiktaş, geçen sezon Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ni 4. sırada tamamladı.
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