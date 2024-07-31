İtalyan ekibi açıkladı: Beşiktaşlı futbolcuya sürpriz talip!

İtalya Serie A ekiplerinden Lecce'de Teknik Heyet Sorumlusu Pantaleo Corvino, Beşiktaş'tan Jean Onana ile ilgilendiklerini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.07.2024 - 14:28
İtalyan ekibi açıkladı: Beşiktaşlı futbolcuya sürpriz talip!
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Lecce Teknik Heyet Sorumlusu Pantaleo Corvino, Beşiktaş'tan Jean Onana ile ilgilendiklerini duyurdu.

Corvino, "Jean Onana güçlü bir oyuncu, onunla ilgileniyoruz. Onana'yı Lecce'ye getirmek için şartların uygun olup olmadığına bakacağız. Eğer Onana transfer olursa yeni sezonda takımın orta sahası için kesinlikle önemli bir takviye olacaktır." ifadelerini kullandı.

KİRALIK OLARAK KADROSUNA KATMAK İSTİYOR

İtalyan basınında daha önce çıkan haberlerde, Lecce'nin, Kamerunlu orta saha oyuncusunu kiralık olarak kadrosuna katmak istediği yazılmıştı.

Beşiktaş'ın geçen sezon Lens'ten kadrosuna kattığı 24 yaşındaki futbolcunun siyah-beyazlılar ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Önceki sezonun ikinci yarısında Marsilya'ya kiralık olarak giden Onana, şu ana kadar Beşiktaş forması altında çıktığı 10 maçta 1 asist yaptı.


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