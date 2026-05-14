Beşiktaş kamp kadrosunu duyurdu: Çaykur Rizespor maçında 4 eksik

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın kamp kadrosunu açıkladı.

Siyah-beyazlı ekipte Hyeon-gyu Oh, Felix Uduokhai, Milot Rashica ve Kartal Kayra Yılmaz kadroya dahil edilmedi.

HYEON GYU OH

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Trabzonspor maçının ardından, adale gruplarında ağrı şikayetiyle sağlık ekibimizce takip ve tedavi edilen futbolcumuz Hyeon-gyu Oh'un, yapılan sakatlık risk analizi neticesinde yaralanma açısından yüksek riskli olduğu değerlendirilmiş ve Çaykur Rizespor maçı kadrosundan çıkarılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

FELIX UDUOKHAI

Öte yandan Felix Uduokhai'nin ise eşinin doğum yapacak olması nedeniyle teknik ekipten özel izin aldığı ve bu sebeple kamp kadrosunda yer almadığı duyuruldu.