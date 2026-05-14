Beşiktaş ve Trabzonspor transferde karşı karşıya

Portekiz basınından Beşiktaş ve Trabzonspor ile ilgili transfer haberi ortaya atıldı.

Portekiz basınından Record'un haberine göre, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille forması giyen Felix Correia, 2026 kış transfer döneminde Beşiktaş ve Trabzonspor'un gündemine gelmiş, ancak transfer tamamlanamamıştı.

Haberin detayında ise iki kulübünde 25 yaşındaki futbolcudan vazgeçmediğini, yetenekli sol kanadın gösterdiği performans Trabzonspor ve Beşiktaş'ın iştahını daha da kabartmış durumda olduğu iddia edildi.

FRANSA'DA KALMAK İSTİYOR

Öte yandan haberde sol kanat oyuncusunun Şampiyonlar Ligi etkeni ile Lille'de kalmak istediği aktarıldı.

Lille, Fransa Ligue 1'de son haftaya girilirken 3. sırada bulunuyor.

DÜNYA KUPASI İHTİMALİ

25 yaşındaki futbolcu Portekiz'in 2026 Dünya Kupası kadrosunda da olabileceği iddia edildi.

PERFORMANSI

Felix Correia, bu sezon Lille forması ile 47 maçta 5 gol 7 asistlik performans sergiledi.