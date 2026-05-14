Beşiktaş ve Trabzonspor transferde karşı karşıya

14.05.2026 14:18:00
Cumhuriyet Spor
Beşiktaş ve Trabzonspor'un, Lille forması giyen 25 yaşındaki Portekizli sol kanat Felix Correia ile ilgilendiği iddia edildi.

Portekiz basınından Beşiktaş ve Trabzonspor ile ilgili transfer haberi ortaya atıldı.

Portekiz basınından Record'un haberine göre, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille forması giyen Felix Correia, 2026 kış transfer döneminde Beşiktaş ve Trabzonspor'un gündemine gelmiş, ancak transfer tamamlanamamıştı.

Haberin detayında ise iki kulübünde 25 yaşındaki futbolcudan vazgeçmediğini, yetenekli sol kanadın gösterdiği performans Trabzonspor ve Beşiktaş'ın iştahını daha da kabartmış durumda olduğu iddia edildi.

FRANSA'DA KALMAK İSTİYOR

Öte yandan haberde sol kanat oyuncusunun Şampiyonlar Ligi etkeni ile Lille'de kalmak istediği aktarıldı.

Lille, Fransa Ligue 1'de son haftaya girilirken 3. sırada bulunuyor.

DÜNYA KUPASI İHTİMALİ

25 yaşındaki futbolcu Portekiz'in 2026 Dünya Kupası kadrosunda da olabileceği iddia edildi.

PERFORMANSI

Felix Correia, bu sezon Lille forması ile 47 maçta 5 gol 7 asistlik performans sergiledi.

Sözleşmesi sezon sonu sona eriyordu: Galatasaray'dan Mario Lemina kararı Trendyol Süper Lig'de üst üste 4. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ın, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Mario Lemina ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardığı iddia edildi.
Süper Lig tarihinde bir ilk: TFF kadın hakem kararını duyurdu Trendyol Süper Lig'de sezonun son haftasının hakemleri açıklandı. Çaykur Rizespor-Beşiktaş ve Kayserispor-Konyaspor maçına kadın hakem atandı. Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçına atanan Asen Albayrak böylece Süper Lig'de dört büyük takımdan birinin maçını yönetecek ilk kadın orta hakemi olarak tarihe geçti.
2 gündür İstanbul'daydı: Zenit'ten adı Galatasaray ile anılan Jhon Duran için açıklama Transferde adı Galatasaray ile anılan ve iki gündür İstanbul'da olduğu ortaya çıkan Jhon Duran'la ilgili kulübü Zenit'ten açıklama geldi.