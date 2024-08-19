Beşiktaş kanat transferini bitiriyor: Angelo!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın, Chelsea forması giyen Angelo ile anlaştığı iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.08.2024 - 16:52
Beşiktaş kanat transferini bitiriyor: Angelo!
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Süper Lig'e ikide iki yaparak giren Beşiktaş'ta transfer çalışmaları da devam ediyor. Siyah-Beyazlıların bir transferde daha sona yaklaştığı öne sürüldü.

beIN SPORTS'da yer alan habere göre Beşiktaş, Chelsea forması giyen Angelo ile el sıkıştı.

Chelsea ile görüşmelerini sürdüren Beşiktaş, İngiltere Premier Lig ekibiyle de anlaşması halinde Angelo transferini resmiyete dökecek.

Beşiktaş'ın kanat transferini en geç gelecek hafta noktalaması bekleniyor.

Chelsea 19 yaşındaki Brezilyalı kanat oyuncusunu geçtiğimiz sezon başında Santos'tan 15 milyon Euro karşılığında kadrosuna katmıştı.

2023-24 sezonunu Strasbourg'da kiralık geçiren Angelo, Ligue 1 ve Fransa Kupası'nda toplam 25 maça çıkıp 1355 dakika süre aldı ve 4 asistlik skor katkısı verdi.


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