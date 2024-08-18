Dolmabahçe'deki düelloda kazanan Beşiktaş: Beşiktaş 4-2 Antalyaspor

Yayınlanma: 18.08.2024 - 20:45

Güncelleme: 18.08.2024 - 23:50

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Antalyaspor ile karşılaştı. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 4-2 kazandı.

Antalyaspor Braian Samudio ile 1. dakikada 1-0 öne geçti. Beşiktaş, Ciro Immobile ile 13. dakikada bu gole yanıt verdi ve durumu 1-1 getirdi.

Siyah-beyazlı takımın yıldızı Immobile, 23. dakikada tekrar sahneye çıktı ve durumu 2-1 yaptı. İlk yarı başka gol çıkmadı ve oyuncular devreye bu skorla gitti. Antalyaspor, 51. dakikada Braian Samudio ile durumu 2-2'ye getirdi.

ANTALYASPOR 10 KİŞİ KALDI

Beşiktaş bu golden 5 dakika sonra Rafa Silva ile tekrar öne geçti. Maçta son sözü 90+5'te Ernest Muçi söyledi. Karşılaşmada başka gol çıkmadı ve Beşiktaş sahadan 4-2 üstün ayrıldı.

Antalyaspor'da Güray Vural, 63. dakikada Rafa Silva'ya yaptığı faul sonrası kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

TARİHE GEÇEN GOL

Konuk ekibin 23. saniyede attığı gol, Akdeniz ekibinin Beşiktaş ağlarına gönderdiği en erken gol oldu.

BEŞİKTAŞ'IN YENİLERİ YILDIZLAŞTI

Beşiktaş'ın yeni transferleri Ciro Immobile ve Rafa Silva gollerine devam etti. Rafa resmi maçlarda 3 gol, 1 asiste ulaşırken, Ciro Immobile ise 3 gollük katkı verdi.

7 YIL SONRA BİR İLK

Beşiktaş tam 7 yıl sonra kendi sahasında Antalyaspor'u mağlup etmeyi başardı. Siyah-beyazlı takım, daha önceki 6 maçta 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.

Siyah beyazlılar bu sonuçla puanını 6'ya çıkardı. Antalyaspor ise ikinci hafta sonunda 1 puanda kaldı.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Colley, Emirhan Topçu, Al-Musrati, Gedson, Rashica, Semih, Rafa Silva, Immobile

Antalyaspor: Piric, Kelven, Emrecan, Veysel, Güray, Erdal Rakip, Soner, Van de Streek, Erdoğan, Larsson, Samudio

Karşılaşmadan önemli anlar | Beşiktaş 4-2 Antalyaspor

90' GOL | Ernest Muçi farkı ikiye çıkaran golü kaydediyor.

90' Karşılaşmanın sonuna 5 dakika ilave ediliyor.

89' Beşiktaş'ta Al Musrati sarı kart gördü.

88' Svenson'un savunma arkasına pasında Mustafa Hekimoğlu gole çok yaklaştı.

87' Beşiktaş'ta Rafa Silva çıkıyor Ernest Muçi giriyor.

86' Antalyaspor'dan Safouri'nin ortasını savunma karşıladı.

85' Antalyaspor sol kanattan serbest vuruş kullanacak.

84' Antalyaspor'da Soner Dikmen çıkıyor Gaich giriyor.

84' Beşiktaş'taEmrecan Uzunhan çıkıyor Emre Uzun giriyor.

82' Beşiktaş'ta Ciro Immobile çıkıyor Mustafa Hekimoğlu giriyor.

82' Antalyaspor'da Erdal Rakip çıkıyor Burak İngenç giriyor.

80' Rashica'nın sağ kanattan ortasında kaleci topu sektirdi Beşiktaş atağı devam ediyor!

79' Kullanılan korneri kaleci Piric kontrol etti.

78' Beşiktaş korner kazanıyor!

78' Beşiktaş sol kanattan Immobile ile geldi fakat sonuç yok!

76' Antalyaspor'da Silva sarı kart gördü.

72' Beşiktaş sol kanattan Ciro ile geldi. Ciro'nun ortasında Gedson topu kontrol etti fakat karar oyfsayt!

69' Beşiktaş verkaçlarla ceza sahasına girdi. Gedson'un şutu az farkla dışarıda!

68' Beşiktaş'ta Arthur Masuaku sarı kart gördü.

67' Emirhan Topçu çıkıyor Arthur Masuaku giriyor.

67' Semih Kılıçsoy çıkıyor yeni transfer Ndour giriyor.

66' Sam Larsson çıkıyor. Jakub Kaluzinski giriyor.

65' Beşiktaş'ta Emirhan Topçu golü buluyor fakat karar yine ofsayt.

61' KIRMIZI KART | Pozisyonu VAR'da izleyen Mehmet Türkmen, Güray Vural'a kırmızı kart gösterdi.

61' Antalyaspor'da Güray Vural, Rafa Silva'ya müdahalesi nedeniyle sarı kart gördü.

56' Rashica'nın savunma arkasına pasında Rafa Silva golü buluyor.

56' GOL | Rafa Silva, Beşiktaş'ı tekrardan öne geçiren golü kaydetti.

55' Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy sarı kart gördü.

51' Erdoğan'ın sağ kanattan açtığı ortada Braian Samudio kafayla golü buldu.

51' GOL | Samudio kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti.

49' Omar Colley sarı kart gördü.

47' Rashica'nın savunma arkasına pasında Immobile'nin dar açıdan çektiği şutu kaleci kurtardı.

46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

45' Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.

45' Braian Samudio'nun uzaklardan çektiği şut dışarı çıktı.

45' Svenson'un sağ kanattan ortasını defans karşıladı.

45' İlk yarının sonuna 1 dakika ekleniyor.

40' Musrati'nin savunma arkasına pasında Silva kaleciyi geçti fakat çektiği şutu kale önünden Antalyaspor defansı çıkardı. Dönen topta Semih golü bulamadı.

39' Güray Vural'ın sağ kanattan ortasında Mert topla buluştu.

38' Antalyaspor serbest vuruş kazandı.

37' Sander'in ceza sahasının sağından şutunda top Beşiktaş defansından döndü.

36' Gedson'un savunma arkasına bıraktığı pasta Immobile yerde kaldı. Hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

35' Gedson'un savunma arkası pasında Semih topla buluşamadı.

34' Erdoğan'ın sağ kanattan savunma arkasına bıraktığı topa Beşiktaş hakim.

32' Beşiktaş'ın savunma arkası pasında Semih topla buluşamadı.

31' Immobile yerde karar faul!

30' Beşiktaş golü buluyor fakat ofsayt nedeniyle GOL iptal edildi.

29' Rafa Silva savunma arkasına pasında Rashica gole çok yaklaştı.

28' Antalyaspor orta sahada serbest vuruş kazanıyor.

26' Erdoğan sağ kanatta topla buluştu fakat topu taca çıkmadan kontrol edemedi.

23' Semih Kılıçsoy'un sağ kanattan getirdiği topla çizgide sıfıra indi. Verdiği pası Immobile ağlarla buluşturdu.

23' GOL | Immobile kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti.

13' Rashica'nın savunma arkasına attığı pası Immboile ağlarla buluşturdu.

13' GOL | Immobile, Beşiktaş'ın beraberlik golünü kaydetti.

12' Erdoğan'ın defans arkasına attığı pası Mert Günok kontrol etti.

11' Rashica'nın sağ kanattan ortasını defans karşıladı.

11' Gedson orta alanda yerde karar faul!

10' Rashica'nın sağ kanattan açtığı ortada Rafa Silva'nın kafa vuruşuyla sonuçlanan atakta kaleci topa hakim.

10' Rafa Silva'nın açtığı orta defanstan döndü.

9' Beşiktaş serbest vuruş kazandı.

8' Semih'in sağ kanattan Emirhan'a verdiği pasla birlikte açılan orta Rashica kafa vurdu. Topu kaleci kontrol etti.

7' Paulista sağ kanattan Antalyaspor'un atağını engelledi.

6' Omar Colley ön alan baskısıyla topu kazandı. Rashica'nın uzaklardan şutu dışarı çıktı.

6' Gedson'un sağ kanattan baskı yaparak topu kazandı. Açtığı orta doğrudan auta gitti.

5' Kornerden dönen topa Gedson uzaklardan vurdu. Defans topu çıkardu.

5' Beşiktaş korner kazanıyor.

4' Semih'in sağ kanattan yaptığı orta kaleci Piric'te kaldı.

4' Rafa Silva'nın defans arkasına topu kalecide kaldı.

2' Semih Kılıçsoy bir anda topu önünde buldu. Ceza sahasının solundan çektiği şut dışarı çıktı.

1' Orta alanda Gedson'un top kaybı sonrası ceza sahasında Van de Streek'in verdiği pasla Braian Samudio golü buldu.

1' GOL | Samudio, maçın henüz başında Antalyaspor'u öne geçirdi.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.