Beşiktaş KAP'a bildirdi: Fernando Santos'un sözleşme şartları belli oldu!

Yayınlanma: 09.01.2024 - 14:32

Güncelleme: 09.01.2024 - 14:32

Beşiktaş'ta Fernando Santos dönemi resmen başladı. Siyah-beyazlılar, Portekizli teknik direktörün sözleşme ayrıntılarını KAP'a bildirdi.

SÖZLEŞME ŞARTLARI BELLİ OLDU

Buna göre Beşiktaş, Fernando Santos ile 2024-25 sezonunun sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Siyah-beyazlılardan konuyla ilgili KAP'a yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Fernando Manuel Fernandes Da Costa Santos ile 09.01.2024 (bugün) tarihinden başlamak üzere 2024-2025 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varılmıştır."