Beşiktaş KAP'a bildirdi: Fernando Santos'un sözleşme şartları belli oldu!
Süper Lig ekibi Beşiktaş, Portekizli teknik direktör Fernando Santos'un sözleşme ayrıntılarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Beşiktaş'ta Fernando Santos dönemi resmen başladı. Siyah-beyazlılar, Portekizli teknik direktörün sözleşme ayrıntılarını KAP'a bildirdi.
SÖZLEŞME ŞARTLARI BELLİ OLDU
Buna göre Beşiktaş, Fernando Santos ile 2024-25 sezonunun sonuna kadar sözleşme imzaladı.
Siyah-beyazlılardan konuyla ilgili KAP'a yapılan açıklama şöyle:
"Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Fernando Manuel Fernandes Da Costa Santos ile 09.01.2024 (bugün) tarihinden başlamak üzere 2024-2025 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varılmıştır."
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