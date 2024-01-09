Beşiktaş KAP'a bildirdi: Fernando Santos'un sözleşme şartları belli oldu!

Süper Lig ekibi Beşiktaş, Portekizli teknik direktör Fernando Santos'un sözleşme ayrıntılarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.01.2024 - 14:32
Beşiktaş KAP'a bildirdi: Fernando Santos'un sözleşme şartları belli oldu!
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Beşiktaş'ta Fernando Santos dönemi resmen başladı. Siyah-beyazlılar, Portekizli teknik direktörün sözleşme ayrıntılarını KAP'a bildirdi.

SÖZLEŞME ŞARTLARI BELLİ OLDU

Buna göre Beşiktaş, Fernando Santos ile 2024-25 sezonunun sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Siyah-beyazlılardan konuyla ilgili KAP'a yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Fernando Manuel Fernandes Da Costa Santos ile 09.01.2024 (bugün) tarihinden başlamak üzere  2024-2025 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varılmıştır."


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