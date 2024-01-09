Beşiktaş'ta Fernando Santos dönemi: Portekizli hocadan transfer açıklaması!

Yayınlanma: 09.01.2024 - 12:13

Güncelleme: 09.01.2024 - 13:19

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos ve Başkan Hasan Arat, Tüpraş Stadyumu Moda Merkezi'nde düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulundu.

Santos ve Arat'ın açıklamaları şu şekilde:

"Birlik içerisinde çalışarak takım halinde sahada mücadele edebilmek önemli. Samet Aybaba ile telefonda birkaç kez konuştuk. Kendisiyle birlikte çalışacağız. Takım olarak çok iyi bir durumda değiliz ama hep beraber Beşiktaş'ın başarısı için çalışacağız."

"İSTANBUL ÇOK GÜZEL"

"Devasa bir kulübün parçası olmak, burada olmak çok önemli. 120 yıllık bir kulüp. Sadece bu da değil. Kazanılan zaferler, alınan kupalar... Türkiye'de iki kez rakip olarak bulundum. Bir kere İstanbul'da bir kez Ankara'da. İstanbul çok güzel bir şehir. Birkaç kez ailemle tatile de geldim."

"İstanbul çok güzel bir şehir. İnanılmaz bir tarihi var. İnanılmaz bir tutku var burada. Portekiz'e de çok benziyor. Burası harika bir ülke. Burada çok iyi işler yapmak ve başarılar kazanmak istiyorum. Süleyman Seba'nın kültürünü yaşatmak için çalışacağız."

HASAN ARAT'IN AÇIKLAMALARI

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat'ın açıklamaları şu şekilde:

"Beşiktaş için en iyisini yapacağımızı söyledik. Sizin burada olmanız, yapacağımızın teminatıdır. Sayın Santos; siz ve yardımcılarınız hoş geldiniz. Onlarca başarılarınız var. Dünya kulübü Beşiktaş'a çok yakışıyorsunuz. Başarı için gerekli desteği vereceğiz. Santos'un gelişi, Beşiktaş'ın itibarından kaynaklanmaktadır. Sizinle bir ayı aşan zamanda, projelerimizi konuştuk. Son 5 maçımızı yakından izlediniz, eksiklerimizi tespit ettiniz. 15 üzeri teknik adam arasında sizinle çalışma konusunda yönetim kurulu oylarını sizin için kullandı. Siz de teklifimizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Cumartesi günü Samet Aybaba ile görüntülü konuşarak hem fikir oldunuz."

"Sakat oyuncularımız düzelecek. Yeni transferlerimiz olacak. Size ve ekibinize güveniyoruz. Beşiktaş'ı aydınlık günler bekliyor. Mister, siz aydınlık günlerin en büyük habercisi olacaksınız. Başarılar diliyoruz."

"Hocaların hocası Fernando Santos; Beşiktaşlı mücadeleyi sever, halktır, cefakardır, duygusaldır, vatanını ve milletini sever, Beşiktaşlılar "Burası Beşiktaş" der."

"DOĞRU YOLU SEÇMELİYİZ!"

Fernando Santos: "Beşiktaşlı taraftarlara bu yolda ihtiyacımız var. Herkes bu hikayede çok önemli. Şu an sakin olmamız, gerçekçi olmamız ve kadromuzu gözden geçirmemiz lazım. Birlikte analiz edeceğiz. Kalite çok önemli, çok önemli bir detay. Kalite, tutku, karakter ve sahada kulübü iyi temsil yeteneği gerek. Bunu göstermeleri gerekiyor. İyi bir oyuncu grubumuz var. Oyuncularıma ben aile olurum, benim aileme biri saldırırsa, bir yumruk gibi karşılık veririz. Önemli olan birlik olmak. Benim ve yardımcılarımın görüşleri önemli. Doğru yolu seçmeliyiz. Bu takımı iyi yerlere getirmek için çalışmalıyız. Daha çok maç var. Bu şekilde gelişebiliriz."

"ŞENOL GÜNEŞ'İ TANIYORUM"

Fernando Santos: "Geçmiş ile konuşmayı sevmem. Gelen her hoca değerli isimler, hepsinin farklı yöntemleri var. Sayın Şenol Güneş'i uzun yıllardır tanıyorum, burada değerli işler yaptı."

Hasan Arat: "Hocamız takımın durumunu bilerek gelmek istedi. Bundan sonra tavırlarımızda bir değişiklik olmayacak. Zor günlerden geçebiliriz ama yıpratılmamamız lazım. Her türlü eleştiriye açığız ama saygı çerçevesinde olsun."

"PEPE VE QUARESMA İLE KONUŞTUM"

Fernando Santos: "Pepe ve Ricardo Quaresma ile konuştum. Büyük bir kulübe geldiğimi söylediler. Simao ile de konuştum, onunla iyi bir ilişkim var. Hepsi beni bu kararımdan dolayı tebrik etti."

Fernando Santos: "Benim tek amacım kazanmak! Kaybettiğim zaman uyuyamam! Benim takımım her zaman kazanmak zorunda! Savaşmak, sahada her şeyinizi vermek zorundasınız. Bunu en kötü durumda bile yapmak durumundayız. Sahaya ölmeye çıkmalıyız. Bunun dışında hiçbir şey işe yaramaz."

FERNANDO SANTOS'TAN TRANSFER AÇIKLAMASI

Fernando Santos: "Bazı pozisyonlara oyuncu almamız lazım. Bunu çok konuşmayı seven biri değilim. Başkanımız karar verecek. En iyi çözümleri bulacağız. Beşiktaş'ın artık iyi çözümlere ihtiyacı var. Dünyanın en iyi ekibi diyemeyiz kendimize ama gerçekleri görerek, ileri gitmemiz lazım. Son maçları gördüm, genç oyuncuları izledim. Semih Kılıçsoy iki gol attı. Bu anlamda iyi gençler var. Onların üzerinde de çok önemli planlarımız var. Sihirli bir değnek yok. Dün gece geldim, bu sabah sağlık kontrolü, şimdi basın toplantısı. Sonrasında Rize'ye maça gideceğiz. En hızlı şekilde her şeyi organize edeceğiz."

"KULÜP TAKIMINI ÖZLEMİŞİM"

Fernando Santos: "Yıllarca kulüp takımı çalıştırdım. Kulüp takımlarında her gün oyuncularla olmayı özledim. Her gün çalışırken, milli takımda sürekli ara vermek zordu. Oyuncular idman yapıp, gidiyordu. Ben uyandığımda neler yapacağımı düşünmeyi seviyorum. Böyle büyük bir kulüp takımına geldiğim için mutluyum."

Fernando Santos: "Beşiktaş maç kazanacak. Birkaç maç kazanmak yeterli değil. Önemli olan Beşiktaş'ın hedefi. Beşiktaş'ın hedefi her zaman şampiyon olmak, kupalar kazanmaktır. Bu tarihinde var, bunu geri getirmek için çalışacağız. Bunun için iyi bir takım lazım. Bir günde sorunları çözemem. Çalışarak, planlayarak başarılara gideceğiz."

"ANLAŞMALARI AÇIKLAMAYACAĞIZ"

Hasan Arat: "Anlaşma hocamız ile bizim aramızda. Bundan sonra anlaşma açıklaması yapmayacağız. Basın da olmayan rakamları yazmaktan vazgeçsin. Dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. SPK kuralları çerçevesinde gereken açıklama yapılır. Siz sadece soru soracaksınız cevabı ben vereceğim"

Fernando Santos: "Gedson Fernandes'i 4 yıl önce Portekiz Milli Takımı'na ilk kez ben çağırdım. Çok yetenekli bir oyuncu, çok büyük bir profesyonel. Bizim için çok önemli bir oyuncu. İyi olmaya devam edecek. Oyuncular üzerinde bireysel konuşmayı sevmiyorum. Yanlış anlaşmalar olabilir. Türk, Portekizli birçok oyuncu tanıyorum. İyi idman yapmayan, iyi oynayamaz. Herkes kendini değerli hissedecek. Ricardo Quaresma inanılmaz bir oyuncu. EURO2016'yı kazandığımızda çok önemli bir yeri vardı. Ama her maçta oynamadı. Taktiksel durumlarda oyuncuyu oynatmayabilirsiniz ama bu önemsiz olduğu anlamına gelmez. Önemli olan, her oyuncunun Beşiktaş formasını giyerek gururlu olması."

HASAN ARAT'TAN TRANSFER SÖZLERİ

Hasan Arat: "14 yabancı oyuncumuz vardı. Oyuncu boşaltmadan, yeni yabancı alma şansımız yoktu. Samet Aybaba burada çok önemli işler yaptı. Eric Bailly'nin 3,5 Milyon Euro'luk kontratından kurtulduk. İkinci yarı ödeyeceğimiz 1,6 Milyon Euro'yu sildik ve yolladık. Beşiktaş'ın 10 Milyon Euro'luk tarihi Onana maliyeti vardı. Satın alma opsiyonlu Marsilya'ya verdik. Chamberlain ile sakatlığını ve ne zaman oynayacağını konuşacağız. Oluşan havuz çerçevesinde transfer yapacağız. Türk transferlerimiz olacak. 34 günde 22 oyuncu gitti, bu finansal olarak satış kadar önemli. Semih Kılıçsoy'un sözleşmesi uzatıldı, Avrupa'da en çok takip edilen oyunculardan bir tanesi. Samet Aybaba altyapıdaki sözleşmeleri de kontrol ediyor. Hata yapma şansımız yok."

ROSİER VE ABOUBAKAR'IN DURUMU

Hasan Arat: "Özellikle gelecek seneye çok iyi hazırlanacağız. Türkiye Kupası hedefimiz var, UEFA Kupası hedefimiz var. Her şey bitmiş değil. Hedeflerimiz için hocamıza her türlü destek olacağız."

Fernando Santos: "Her oyuncu ile konuşacağız. Valentin Rosier, Vincent Aboubakar... Duyduklarımla karar almam, gördüklerime alırım. Bir oyuncu takımın parçası değilse, olmaz. Ancak önce gözlemlememiz, konuşmamız lazım. Gerçekten Beşiktaş'ta olmak isteyenler kimler? Onlara kapımız açık. 3-4 oyuncuyu milli takıma almadım. Bazı şeyler bireysel değildir, benim için her şey disiplinle gerçekleşir. Bu sadece maç disiplini değil. Kurallara uymak, saygısızlık yapmamak. Kimse bu takımdan uzaklaştırılmış değil. Gitmek isteyen gider. Buraya bazı oyuncular getirmek zorundayız."

Fernando Santos: "Büyük isimler değil, büyük karakterler getirmek zorundayız. Buraya kimse tatile gelemez. Benim buraya getirdiğim oyuncular çalışmaya gelmek zorunda. İsimler, oyuncular önemli ama karakter de önemli. Tabii bu gelecek isimler, Beşiktaş seviyesinde olmalı. Karakter anlamında özellikle çok iyi oyuncularla anlaşmaya çalışacağız."

CRİSTİANO RONALDO YANITI

Fernando Santos: "Cristiano Ronaldo'yu taktiksel bir karar alarak Dünya Kupası zamanı yedek bıraktık. Bu kararı almak zorundaydım ve doğru yaptım. Elenmeseydik, çok sıkıntı olmayacaktı. Benim için takım önemli."

Hasan Arat: "Hocamız ile hangi bölgelere transfer gerekli olduğunu konuştuk. Samet Aybaba ile karar verdikten sonra biz girişimleri yapacağız. Zaten girişimlerimiz var. Bu kararları alırken, ekonomik şartları zorlamayacağız. Bugüne kadar disiplinsiz harcamalar yapıldı. 60 gün dolduktan sonra bunları anlatacağım."

"ORGANİZE SALDIRI VAR"

Hasan Arat: "Haber konusunda bir şey saklama derdinde değiliz ama bir parça saygıyı hak ettiğimizi düşünüyorum. 30 günlük yönetime dünyanın hiçbir yerinde böyle organize saldırı olmamıştır. Bizden duymadıklarınızla spekülasyon yapmayın. Bu konuları gizli tutmamızın nedeni pazarlık gücü. Özellikle rakamlardan bahsederken dikkatli olun. İsim istediğiniz gibi yazın ama rakamları yazmazsanız daha iyi olur. Sizler de sonunda mahcup olursunuz. Keşke Victor Ruiz'in parasını ödediğimizi sorsaydınız. 2 Milyon € para ödedi Beşiktaş dün."

FERNANDO SANTOS HANGİ SİSTEMLE OYNAYACAK?

Fernando Santos: "En doğru sistemi bulmak için elimizden geleni yapacağız. 4-3-3 oynuyorum. Bu takım için en iyi çözümü bulmamız gerekiyor. 4-4-2 olur, 4-3-3 olur. Önemli olan kağıt üzerindeki sistem değil. Futbol, langırt gibi bir oyun değil. Anlık olarak değişen bir oyun."