Beşiktaş - Kasımpaşa maçının bilet fiyatları belli oldu

Beşiktaş, Süper Lig'in 18. haftasında 7 Ocak Cumartesi günü TSİ 19:00'da kendi sahasında konuk edeceği Kasımpaşa karşılaşmasının bilet fiyatlarını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
04 Ocak 2023 Çarşamba, 13:02
Beşiktaş - Kasımpaşa maçının bilet fiyatları belli oldu
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Beşiktaş, cumartesi günü kendi sahasında konuk edeceği Kasımpaşa maçının bilet fiyatlarını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Vodafone Park'ta oynanacak mücadelenin biletleri 5 Ocak TSİ 10:00'da satışa sunulacak.

Kasımpaşa maçının bilet fiyatları şu şekilde:


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