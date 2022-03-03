Beşiktaş, Kayserispor'a yenilerek taraftarını üzdü
Ziraat Türkiye Kupası’nda Kayserispor’a 2-1 mağlup olan Beşiktaş’ta taraftarlar futbolculara tepki gösterdi.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Kayserispor’a sahasında 2-1 mağlup olarak elenen Beşiktaş’ta taraftarlar takımı protesto etti.
Özellikle maç boyunca performansı ve kaçırdığı goller nedeniyle tepkilerin hedefi olan Batshuayi’yi ıslıklayan taraftarlar, Hakem Halil Umut Meler’i de sahadan çıkarken yuhaladı.
Öte yandan tribünler, Kanadalı oyuncu Atiba’ya alkışlayarak moral verdi.
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