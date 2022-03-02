Başkan Ahmet Nur Çebi, 13 yıldır yatağa mahkum Beşiktaş taraftarı Zafer'in hayalini gerçekleştirdi

02 Mart 2022 Çarşamba, 16:32

Afyonkarahisar’ın Kızılören ilçesinde yaşayan ve geçirdiği trafik kazası sonrası 13 yıldır yatağa mahkum olan koyu Beşiktaş taraftarı Zafer Altınışık (36), Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ile telefonda görüntülü olarak görüştü.





2009’da bir bankada güvenlik görevlisi olarak çalıştığı Antalya’ya giderken otomobilinin takla atması sonrası boyun kemiği kırılmasıyla birlikte o günden bu yana yatağa mahkum olan ve takımı Beşiktaş’ın hiçbir maçını kaçırmayan Zafer Altınışık Beşiktaşlı yöneticilere ulaşma hayalini gerçekleştirdi. Altınışık, Beşiktaş Başkanı ile görüşmeyi her zaman hayal ettiğini ve bu hayalin gerçekleşmesinden mutlu olduğunu dile getirdi.

Beşiktaş Kulüp Başkanı Ahmet Nur Çebi, telefonda Zafer ile görüşerek durumunu yakından takip ettiğini ifade etti. Beşiktaş’ın bir maçında Zafer’i stadyumda görmek istediğini ifade eden Başkan Çebi, “Zafer kardeşimin durumunu öğrendik ve yakından takip ediyorum. Koyu bir taraftarımız, kendisine Beşiktaş’ımızın imzalı formasını gönderiyorum. Yakın bir zamanda da stadyumda maç izlemesi için elimizden geleni yapacağız. Fizik tedavi konusunda da kendisine destek vereceğiz” dedi.

Daha sonra Başkan Çebi, telefon görüşmesi arasında imzaladığı formayı Zafer’e göndereceğini ifade etti.