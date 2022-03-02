Başkan Ahmet Nur Çebi, 13 yıldır yatağa mahkum Beşiktaş taraftarı Zafer'in hayalini gerçekleştirdi
Geçirdiği trafik kazası sonrası 13 yıldır yatağa mahkum olan Beşiktaş taraftarı Zafer Altınışık, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile telefonda görüştü. Çebi, fizik tedavi için yardımcı olacağını belirttiği Altınışık'a tribünde maç izleyebilmesi için çaba göstereceklerini söyledi.
Afyonkarahisar’ın Kızılören ilçesinde yaşayan ve geçirdiği trafik kazası sonrası 13 yıldır yatağa mahkum olan koyu Beşiktaş taraftarı Zafer Altınışık (36), Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ile telefonda görüntülü olarak görüştü.
2009’da bir bankada güvenlik görevlisi olarak çalıştığı Antalya’ya giderken otomobilinin takla atması sonrası boyun kemiği kırılmasıyla birlikte o günden bu yana yatağa mahkum olan ve takımı Beşiktaş’ın hiçbir maçını kaçırmayan Zafer Altınışık Beşiktaşlı yöneticilere ulaşma hayalini gerçekleştirdi. Altınışık, Beşiktaş Başkanı ile görüşmeyi her zaman hayal ettiğini ve bu hayalin gerçekleşmesinden mutlu olduğunu dile getirdi.
Beşiktaş Kulüp Başkanı Ahmet Nur Çebi, telefonda Zafer ile görüşerek durumunu yakından takip ettiğini ifade etti. Beşiktaş’ın bir maçında Zafer’i stadyumda görmek istediğini ifade eden Başkan Çebi, “Zafer kardeşimin durumunu öğrendik ve yakından takip ediyorum. Koyu bir taraftarımız, kendisine Beşiktaş’ımızın imzalı formasını gönderiyorum. Yakın bir zamanda da stadyumda maç izlemesi için elimizden geleni yapacağız. Fizik tedavi konusunda da kendisine destek vereceğiz” dedi.
Daha sonra Başkan Çebi, telefon görüşmesi arasında imzaladığı formayı Zafer’e göndereceğini ifade etti.
İlgili Haberler
- Milli voleybolcu Zehra Güneş yeni imajıyla şaşırttı
- Fenerbahçe Opet, CEV kararına göre yarı finale yükseldi
- Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır'dan duygulandıran 'savaş' paylaşımı
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Savaş diye oyun videosu yayımlayan CNN Türk'ten açıklama
- Trafikteki araç seyir halinde patladı
- Ukraynalı kadın, Ruslara molotof atarken kendini yaktı
- 'Bir anda patlama sesleri gelmeye başladı'
- Kuveyt'te Ulusal Gün kutlandı
- Harkov'da mahsur kalan Türk öğrenci dehşeti yaşadı
- 21 yaşındaki işletmeci: Bu kadar mı bağımlı bir ülkeyiz?
- Esir alınan Rus askerlerinin görüntülerini yayınlandı
- 'Makineli tüfek sesleriyle uyandım'
- Savaşın simge ismi oldu
En Çok Okunan Haberler
- Uçuşa yasak bölge ne demek?
- Ukrayna'dan Haluk Levent'e konser teklifi
- Ahmet Nur Çebi'den anlamlı hareket!
- Emeklilerden zam isyanı: Faturaları yaktılar
- Korkutan araştırma: Aynı anda bulaşabilir
- Zehra Güneş yeni imajıyla şaşırttı
- Başsavcılık, Güzel hakkındaki soruşturmayı yürütecek
- 'Banker Bilo' filmi gerçek oldu
- Daniel Farke, Krasnodar'dan ayrıldı
- Netflix'ten 'Anna Karenina' kararı