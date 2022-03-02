Kevin N’Koudou'nun Beşiktaş'a maliyeti ağır oldu

02 Mart 2022 Çarşamba, 11:45

Beşiktaş’ta sakatlıklardan yakasını bir türlü kurtaramayan Kevin N’Koudou’nun kulübe faturası ağır oldu.

Kartal, 27 yaşındaki futbolcuyu Premier Lig ekibi Tottenham’dan 2019’da 4.5 milyon Euro’ya transfer etmişti. Futbolcu ile yıllığı 1.6 milyon liradan 4 sezonluk sözleşme yapan Beşiktaş, N'Koudou'ya 6.4 milyon Euro’luk ödeme yapıyor.

Bonservis bedeli de hesaba katıldığında toplamda N’Koudou’ya 10.9 milyon Euro, yani güncel kurla 171 milyon lira harcadı.

Beklentilerin çok altında kalan N’Koudou, toplamda 14 gole imza atarken, her golü yaklaşık olarak 12.3 milyon liraya denk gelmiş oldu.