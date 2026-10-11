Beşiktaş kendi evinde yıldızlarıyla güldü: Beşiktaş 2-1 Kocaelispor

Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında kendi sahasında Kocaelispor ile karşılaştı.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadeleden Beşiktaş, 2-1'lik galibiyet ile ayrıldı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Orkun Kökçü ve 31. dakikada penaltıdan Dusan Vlahovic kaydetti.

DEV MAÇ ÖNCESİ HATA YAPMADI

Kocaelispor'un tek golü ise 27. dakikada Show'dan geldi.

Beşiktaş bu galibiyet ile ligdeki puanını 15'e çıkardı. Kocaelispor ise 12 puanda kaldı.

Siyah-beyazlılar ligde gelecek hafta pazartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Kocaelispor ise pazar günü Göztepe'yi konuk edecek.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Emirhan, Djalo, Rıdvan, Salih, Cerny, Miretti, Orkun Kökçü, Trossard, Vlahovic.

Kocaelispor: Serhat Öztaşdelen, Uğur Kaan Yıldız, Onur Öztonga, Emir Ortakaya, Tayfur Bingöl, Show, Susoho, Berkan Kutlu, Metehan, Gonçalo, Agyei.

Karşılaşmadan önemli anlar | Beşiktaş 2-1 Kocaelispor

90' Karşılaşmanın ikinci yarısına 4 dakika ilave edildi.

88' SARI KART | Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, hakeme yaptığı itirazların ardından sarı kart gördü.

85' Beşiktaş'ta Orkun Kökçü oyundan çıkarken, Kartal Kayra Yılmaz oyuna dahil oldu.

78' SARI KART | Yaşanan tartışmanın ardından Kocaelispor kalecisi Serhat Öztaşdelen ve Beşiktaş'ta Trossard sarı kart gördü.

71' Beşiktaş'ta üç oyuncu değişikliği birden yapıldı. Rıdvan Yılmaz oyundan çıkarken Ouattara, Salih Özcan'ın yerine Ndidi, Emirhan Topçu'nun yerine ise Agbadou oyuna dahil oldu.

70' Kocaelispor'da iki oyuncu değişikliği birden yapıldı. Agyei ve Tayfur Bingöl oyundan çıkarken, Tobias Gulliksen ve Aye oyuna dahil oldu.

62' Kocaelispor'da oyuncu değişikliği. Gonçalo Sousa oyundan çıkarken Rivas oyuna dahil oldu.

46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

45' Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.

45' Karşılaşmanın ilk yarısına 4 dakika ilave edildi.

39' Beşiktaş'ta zorunlu oyuncu değişikliği. Sakatlık yaşayan Cerny oyundan çıkarken, İlhan Fakılı oyuna dahil oldu.

31' GOL | Vlahovic'in penaltıdan attığı gol ile Beşiktaş yeniden öne geçti.

29' SARI KART | Kocaelispor'da penaltıya neden olan Tayfur Bingöl sarı kart gördü.

27' Kornerde paslaşarak kullanılan organizasyonun ardından Uğur Kaan topu içeri gönderdi. Nübel'in sektirdiği topu Show tamamladı ve ağlara yolladı.

27' GOL | Show'un golü ile Kocaelispor beraberliği yakaladı.

18' Cerny, savunma arkasına harika sarktı ve pasını Orkun Kökçü'ye çıkardı. Ceza yayı üzerinden düzgün bir vuruş yapan Orkun, topu köşeye göndererek ağları havalandırdı.

18' GOL | Orkun Kökçü'nün golü ile Beşiktaş öne geçti.

1' Karşılaşmada ilk yarı başladı.