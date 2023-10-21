Beşiktaş kendi sahasında gol oldu yağdı!
Beşiktaş, Kadın Futbol Süper Lig'in 8. haftasında kendi sahasında ağırladığı Trabzonspor'u 6-1 mağlup etti.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Beşiktaş United Payment, Trabzonspor'u konuk etti.
Gaziosmanpaşa Halit Kıvanç Stadı'nda oynanan mücadeleyi siyah-beyazlılar 6-1 kazandı.
Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Vivian Ikechukwu, 8. dakikada Sofia Alvarez, 11 ile 62. dakikalarda Opa Clement Tukumbuke, 85. dakikada Elif Keskin ve 90+4'te Beyza Kara kaydetti.
8 MAÇTA 5 YENİLGİ
Trabzonspor'un tek golü ise 46. dakikada Mfwamba Balongo'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte ligde 4. galibiyetini alan Beşiktaş, puanını 14'e yükseltti. Ligde 5. mağlubiyetini alan Trabzonspor ise 7 puanda kaldı.
Gelecek hafta Beşiktaş, Ataşehir Belediye Spor'a konuk olacak. Trabzonspor ise Amed Sportif Faaliyetler'i ağırlayacak.
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