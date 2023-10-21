Beşiktaş kendi sahasında gol oldu yağdı!

Beşiktaş, Kadın Futbol Süper Lig'in 8. haftasında kendi sahasında ağırladığı Trabzonspor'u 6-1 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.10.2023 - 16:14
Beşiktaş kendi sahasında gol oldu yağdı!
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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Beşiktaş United Payment, Trabzonspor'u konuk etti.

Gaziosmanpaşa Halit Kıvanç Stadı'nda oynanan mücadeleyi siyah-beyazlılar 6-1 kazandı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Vivian Ikechukwu, 8. dakikada Sofia Alvarez, 11 ile 62. dakikalarda Opa Clement Tukumbuke, 85. dakikada Elif Keskin ve 90+4'te Beyza Kara kaydetti.

8 MAÇTA 5 YENİLGİ

Trabzonspor'un tek golü ise 46. dakikada Mfwamba Balongo'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte ligde 4. galibiyetini alan Beşiktaş, puanını 14'e yükseltti. Ligde 5. mağlubiyetini alan Trabzonspor ise 7 puanda kaldı.

Gelecek hafta Beşiktaş, Ataşehir Belediye Spor'a konuk olacak. Trabzonspor ise Amed Sportif Faaliyetler'i ağırlayacak.


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