Beşiktaş kendi sahasında play-off biletini aldı: Beşiktaş 3-2 St. Patrick's

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında İrlanda temsilcisi St. Patrick's ile karşı karşıya geldi.

Tüpraş Stadı'nda oynanan mücadeleyi Beşiktaş, 3-2 kazandı.

Karşılaşmanın henüz 9. saniyesinde penaltı kazanan St. Patrick's, 3. dakikada Carty'nin penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Ardından 34. dakikada McLaughlin ile konuk ekip farkı ikiye çıkardı.

Beşiktaş, ilk yarı bitmeden ceza sahasında oluşan karambol sonucu Demir Ege Tıknaz'ın golüyle 43. dakikada skoru 2-1'e getirdi. Mücadelenin ilk yarısı, İrlanda temsilcisinin 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Mücadelenin ikinci yarısına hızlı başlayan Beşiktaş, 49. dakikada Tammy Abraham ile skoru 2-2'ye getirdi. Karşılaşmanın 79. dakikasında Joao Mario Beşiktaş'ı 3-2 öne geçirdi.

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, toplam skorda 7-3 üstünlük sağlayarak adını Konferans Ligi play-off etabına yazdırdı.

BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ

Beşiktaş, play-off turunda Lausanne-Sport ile karşılaşacak.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Emirhan, Jurasek, Demir Ege, Orkun, Arroyo, Rafa, Rashica, Abraham.

St. Patrick's: Anang, Sjöberg, McLaughlin, Redmond, Turner, Robinson, Crowe-Baggley, Kazeem, Leavy, Carty, Mulraney.

Karşılaşmadan önemli anlar | Beşiktaş 3-2 St. Patrick's

90' SARI KART | Mert ceza sahası dışında topu eliyle kontrol ettiği için sarı kart gördü.

90' Karşılaşmanın ikinci yarısına 4 dakika ilave edildi.

79' Svensson'un sağ kanattan gelen ortasında ceza sahasında topla buluşan Joao Mario iyi bir vuruş yaptı ve golü attı.

79' GOL | Joao Mario Beşiktaş'ı öne geçiren golü kaydediyor.

67' Beşiktaş'ta sakatlanan Mustafa yerine Kartal Kayra oyuna giriyor.

64' Beşiktaş'ta Abraham ile Orkun oyundan çıkarken Mustafa ve Joao Mario dahil oldu.

49' GOL | Abraham'ın golü ile Beşiktaş skora dengeyi getiriyor.

46' Beşiktaş'ta Jurasek ile Arroyo oyundan çıkarken Uduokhai ile Muçi dahil oldu.

46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

45' Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.

45' Karşılaşmanın ilk yarısına 3 dakika ilave edildi.

43' GOL | Demir Ege'nin golü ile temsilcimiz farkı bire indirdi.

34' Sağ kanattan kullanılan ortada Beşiktaş defansından seken topu Ryan McLaughlin tamamladı. Beşiktaş 2-0 geride.

34' GOL | McLaughlin'in golü ile fark ikiye çıktı.

22' Arroyo'dan sağ kanatta şık çalımlar geldi ancak sonrasında Ryan McLaughlin topu kaptırdı.

21' Gabriel Paulista, Conor Carty'e ikili mücadelede faul yaptı. St Patrick's orta sahanın gerisinden serbest vuruş kullanacak.

20' Arroyo atağa çıkarken topu kaptırdı. Sonrasında sol kanattan Kian Leavy ile gelen St Patrick's orta denemesinde başarısız oldu.

18' Svensson'dan Arroyo'ya iyi bir pas geldi. Sonrasında Arroyo şık iki çalım sonrasında bir orta denemesinde bulundu ancak rakip defans uzaklaştırdı.

17' Demir Ege'den sol kanattaki Jurasek'e iyi bir uzun top geldi. Ancak Jurasel'in ortası başarısız oldu.

15' Sol kanatta Jurasek'ten Rashica'ya top geldi. Hakem Rashica'nın çalım denemesinde St Patrick's lehine faul kararı verdi.

14' Sol kanattaki Jurasek iyi bir top çıkardı ceza sahasına. Seken topu Rashica aldı ve sol kanattan orta denemesinde bulundu. Ancak Abraham ve Arroyo topa vuramadı.

13' Sağ kanatta topu alan Kenny Arroyo'dan Abraham'a iyi bir orta geldi. Ancak Abraham'ın kafa topunu kaleci Joseph Anang çıkardı.

9' Demir Ege'den sağ kanattaki Arroyo'ya bir ara pası denemesi geldi ancak top fazla hızlı geldi ve aut kullanılacak.

8' Rafa topu bir anda kaptı ancak pası Arroyo'ya geçmedi. Sonrasında topu kapan Demir Ege ceza sahası dışından şansını denedi ama kaleci kurtardı.

7' Jurasek'ten Orkun'a şık bir pas geldi. Orkun'un ara pasında Rafa topu kontrol edemedi.

5' St Patrick sağ kanattan Jake Mulraney ile hızlı geldi ancak Emirhan topu kaptı. Sonrasında kontra atağa çıkan Beşiktaş'ta Rafa Silva'ya faul yapıldı.

3' GOL | Carty'nin penaltıdan attığı gol ile temsilcimiz geriye düştü.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.