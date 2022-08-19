Beşiktaş, Kerem Atakan Kesgin'i transfer ediyor

19 Ağustos 2022 Cuma, 13:22

Orta sahaya takviye yapmak isteyen Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor'un 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Kerem Atakan Kesgin için bir süredir girişimlerini sürdürüyordu.

Oyuncu ve kulübüyle bir süredir devam eden görüşmeler sonrasında Sivasspor ile bonservis konusunda anlaşan siyah beyazlılar, hafta içinde sağlık kontrolünden geçireceği Kerem'e 4 yıllık imza attıracak.

Bucaspor altyapısından yetişen Kerem Atakan Kesgin, 2018 yazında 170 bin euro karşılığında Göztepe'ye transfer oldu. Genç oyuncu, 2020 yazında ise bedelsiz olarak Sivasspor'a geçti.

Kerem Atakan, bu sezon Sivasspor formasıyla 4 resmi maçta forma giydi.