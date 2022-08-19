Beşiktaş, Kerem Atakan Kesgin'i transfer ediyor
Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor'dan Kerem Atakan Kesgin'i renklerine bağlamak üzere.
Orta sahaya takviye yapmak isteyen Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor'un 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Kerem Atakan Kesgin için bir süredir girişimlerini sürdürüyordu.
Oyuncu ve kulübüyle bir süredir devam eden görüşmeler sonrasında Sivasspor ile bonservis konusunda anlaşan siyah beyazlılar, hafta içinde sağlık kontrolünden geçireceği Kerem'e 4 yıllık imza attıracak.
Bucaspor altyapısından yetişen Kerem Atakan Kesgin, 2018 yazında 170 bin euro karşılığında Göztepe'ye transfer oldu. Genç oyuncu, 2020 yazında ise bedelsiz olarak Sivasspor'a geçti.
Kerem Atakan, bu sezon Sivasspor formasıyla 4 resmi maçta forma giydi.
Video Haberler
- O anlar saniye saniye kamerada
- Taksimetreyi açmadı; Turistten 200 lira istedi
- O anlar saniye saniye kamerada
- Yardımına itfaiye ekipleri yetişti
- Azerbaycan’da farklı noktalarda orman yangını
- Ümraniye'de bir garip olay
- Telefon batarya bir anda elinde patladı: İşte o anlar
- Örümcek adam İstanbul'da
- Vitessiz bisileti bırakıp vitesli olanı çaldı
- Adana'da lastik deposunda yangın : 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
-
- Kur uçtu, dolar zirveyi gördü!
- 'Yalan konuşuyorsun; yalancı' diye bağırdı
- Diyanet, ‘tayt’ ve ‘pantolon’a taktı
- Bir eve bavulun içinde çocuk cesedi gönderildi!
- 'Devre dışı bırakacak bir sistem üzerinde çalışılıyor'
- AKP’li vekilin boşanmak istediği eşinden açıklama
- Fatih Tezcan cezaevine girdi
- Pasaporta rekor zam yolda
- Soylu'ya 'çizme' göndermesi
- Burhaniye'den 'Zeytinli Rock Festivali' açıklaması