HangiKredi Ümraniyespor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, HangiKredi Ümraniyespor deplasmanına konuk oluyor. HangiKredi Ümraniyespor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında yarın HangiKredi Ümraniyespor ile karşılaşacak. Müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek.
ÜMRANİYESPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Ümraniyespor - Galatasaray maçı 19 Ağustos Cuma günü (bugün) saat 21.00'de oynanacak.
ÜMRANİYESPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Ümraniyespor - Galatasaray maçı beIN SPORTS 1'den naklen yayımlanacak.
Sezona teknik direktör Okan Buruk yönetiminde giren sarı-kırmızılı ekip, ilk haftada deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u 1-0 yenerken, evindeki ikinci hafta mücadelesinde Bitexen Giresunspor'a aynı skorla mağlup oldu. İlk 2 haftayı 3 puanla kapatan Galatasaray, 10. sırada yer alıyor.
Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Ümraniyespor ise oynadığı 2 maçta birer beraberlik ve yenilgi sonunda bir puan elde etti. Ümraniyespor aldığı bir puanla haftaya 13. sırada girdi.
Galatasaray ile 84 yıllık tarihinde Süper Lig'deki ilk sezonunu geçiren Ümraniyespor, ligde ilk kez karşı karşıya gelecek.
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