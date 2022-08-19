Trabzonspor Umut Bozok transferinde sona yaklaştı

Forvet arayışlarına hız kesmeden devam eden Trabzonspor, Umut Bozok transferinde son aşamaya geldi. Bordo-mavililer, hem Süper Lig'in son gol kralı Umut Bozok hem de kulübü Lorient ile ufak pürüzler haricinde anlaşmaya vardı.

cumhuriyet.com.tr
19 Ağustos 2022 Cuma, 10:12
Trabzonspor Umut Bozok transferinde sona yaklaştı
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Forvet bölgesine ekleme yapmak isteyen Trabzonspor, bu bağlamda görüşme halinde olduğu Umut Bozok ve kulübü Lorient ile anlaşma noktasına vardı.

Transfer döneminin başından beri Trabzonspor ve Galatasaray'ın gündeminde yer alan Bozok konusunda bordo-mavililer önemli adımlar attı. Geçen sezon Kasımpaşa formasıyla gol krallığı yaşayan yıldız oyuncunun transferinde sona gelindi.

Fanatik'in haberine göre Karadeniz ekibi, oyuncunun kulübü Lorient ile oturduğu pazarlık masasında 2 milyon Euro seviyesinde bir bonservis bedelinde el sıkıştı. 25 yaşındaki golcünün alacağı paranın ise 1 milyon Euro olacağı bilgisine ulaşıldı.

Taraflar arasında son pürüzler harici hiçbir sıkıntı kalmadığı belirtilirken, Lorient'in problem çıkarmaması durumunda transferin gerçekleşeceği belirtildi.


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