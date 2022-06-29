Beşiktaş, Kerem Kalafat'ı Rizespor'a gönderdi

Geçen sezon Süper Lig'e veda eden Çaykur Rizespor, Beşiktaş'tan Kerem Kalafat'ı 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna dahil etti.

cumhuriyet.com.tr
29 Haziran 2022 Çarşamba, 13:50
Beşiktaş, Kerem Kalafat'ı Rizespor'a gönderdi
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Çaykur Rizespor, Beşiktaş'tan 21 yaşındaki Kerem Kalafat'ı 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

Çaykur Rizespor'dan yapılan resmi açıklama şu şekilde:

"Çaykur Rizespor'umuz Beşiktaş'ta forma giyen Kerem Kalafat'ı 1 yıllığına kiralık olarak renklerine kattı.

21 yaşındaki genç defans oyuncusu, kendisini 1 yıllığına kiralık olarak yeşil-mavi renklere bağlayan imzayı attı."

Genç futbolcu, geçen sezonun ilk yarısında Uşakspor'a kiralanmıştı. Kalafat, Uşakspor formasını 17 karşılaşmada giymişti.


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