Beşiktaş, Kerem Kalafat'ı Rizespor'a gönderdi
Geçen sezon Süper Lig'e veda eden Çaykur Rizespor, Beşiktaş'tan Kerem Kalafat'ı 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna dahil etti.
Çaykur Rizespor, Beşiktaş'tan 21 yaşındaki Kerem Kalafat'ı 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.
Çaykur Rizespor'dan yapılan resmi açıklama şu şekilde:
"Çaykur Rizespor'umuz Beşiktaş'ta forma giyen Kerem Kalafat'ı 1 yıllığına kiralık olarak renklerine kattı.
21 yaşındaki genç defans oyuncusu, kendisini 1 yıllığına kiralık olarak yeşil-mavi renklere bağlayan imzayı attı."
Genç futbolcu, geçen sezonun ilk yarısında Uşakspor'a kiralanmıştı. Kalafat, Uşakspor formasını 17 karşılaşmada giymişti.
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