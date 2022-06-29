Beşiktaş'ın Atiba Hutchinson ile yola devam edeceği iddiası

29 Haziran 2022 Çarşamba, 13:04

Beşiktaş'ın 39 yaşındaki oyuncusu Atiba Hutchinson, Katar'da yapılacak Dünya Kupası'na Kanada Milli Takımı ile katılmak için 1 yıl daha futbol oynamak istiyordu.

Fanatik'in haberine göre, Başkan Ahmet Nur Çebi, Atiba ile yeni sözleşme imzalayacak ve tecrübeli oyuncu Avusturya'da yapılacak sezon öncesi kampına katılacak.

Atiba Hutchinson geçen sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 33 resmi maçta 3 gol 2 asistlik katkı sağladı.