Beşiktaş'ta seçim zamanı
29 Aralık'ta yapılacak kongrede Hüseyin Yücel ile Serdal Adalı, başkanlık için yarışacak.
Beşiktaş Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulu pazar günü yapılacak.
Siyah-beyazlıların yeni yönetim kurulunun belli olacağı kongre, Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 10.00'da başlayacak. Genel kurulda başkanlık divanının oluşturulmasının ardından adayların programı takdim edilecek ve seçime geçilecek.
Olağanüstü kongrede, oy kullanma hakkına sahip yaklaşık 29 bin üyenin sandık başına gidebileceği bildirildi.
Kongre üyelerinin oylarını kullanabilmeleri için Sinan Erdem Spor Salonu'na 25 sandık kurulacak. Oy kullanma işlemi, saat 17.00'de sona erecek.
BAŞKANLIK İÇİN 2 ADAY
Beşiktaş'ın olağanüstü genel kurulunda Hüseyin Yücel ile Serdal Adalı başkanlık yarışı verecek.
Genel kurul üyeleri Yücel için mavi, Adalı için de beyaz renkte basılan oy pusulalarını kullanacak.
ADAYLARIN LİSTELERİ
Siyah-beyazlı kulüpte başkan adaylarının yönetim kurulu listeleri şöyle:
HÜSEYİN YÜCEL
Asil: Sencer Sarp Aral, Caner Bingöl, Ahmet Budan, Cüneyt Çilingiroğlu, Fırat Fidan, Onur Göçmez, Deniz Güven, Cemile Aslı Üstünkaya, Mete Vardar, Adnan Sertaç Yazar
Yedek: Sedat Seymen Akçadağ, Nazlı Ayaz, Ömer Küçük, Önder Yiğit, Abdurrahman Yiğittekin
SERDAL ADALI
Asil: Hakan Daltaban, Murat Kılıç, Çağatay Abraş, A. Orhan Özalp, Mustafa Mollaoğlu, Uğur Fora, Kaan Kasacı, Merve Öztopaloğlu, Özkan Arseven, Toygun Batallı
Yedek: Esra Sayın, İbrahim Sağlam, Görkem Bilgi, Selahattin Solmaz, Turgut Koç
Spor Haberleri
- Rangers, Rıdvan Yılmaz'ın bonservisini belirledi
- Alperen Şengün'ün 38 sayısı Rockets'a yetmedi!
- Enis Destan'ın annesinden gelinine şok sözler
- Beşiktaş'ta seçim zamanı
- Fenerbahçe'de kanat transferinde sürpriz isim!
- Galatasaray'dan transferde 'Sara' formülü!
- Fenerbahçe'nin transferini Serdal Adalı açıkladı
- Fenerbahçe'ye 3 oyuncudan iyi haber
- Ziyech'in tavrı Galatasaray yönetimini şok etti!
- Panathinaikos, Kendrick Nunn ile Bayern Münih'i devirdi
En Çok Okunan Haberler
-
- Kılıçdaroğlu cephesinden açıklama!
- CHP Milletvekili İnan Akgün Alp'e kesin ihraç istemi!
- Yurt dışına çıkış harcına yüzde 42 zam!
- Japon deprem uzmanından kritik uyarı!
- 'Hava sahamızı ihlal eden bir cisim tespit edildi...'
- DEM Parti'ye 'İmralı' izni, tarih verildi!
- Yolcu otobüsü şarampole devrildi
- Özel'den şirketlere 'boykot' uyarısı
- Suriye'deki son durum ne?
- Oytun Erbaş'tan asgari ücret özrü