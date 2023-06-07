Beşiktaş - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş - Konyaspor maçı hangi kanalda?

Beşiktaş, Süper Lig'in 38. haftasında Konyaspor ile karşılaşacak. Peki Beşiktaş - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş - Konyaspor maçı hangi kanalda?

AA
Yayınlanma: 07.06.2023 - 09:43
Beşiktaş - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş - Konyaspor maçı hangi kanalda?
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Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında Beşiktaş sahasında Konyaspor'u konuk edecek.

Siyah-beyazlı ekip, Konyaspor'u yendiği takdirde, ligi ikili averajda üstün olduğu Fenerbahçe'nin önünde ikinci sırada tamamlayacak.

BEŞİKTAŞ - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 38. haftasında Beşiktaş, Konyaspor ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 7 Haziran Çarşamba (bugün) saat 20.00'de başlayacak. 

BEŞİKTAŞ - KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Konyaspor karşılaşması beIN SPORTS 1 ekranından naklen yayımlanacak.

6 İSİM EKSİK

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 23 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Beşiktaş, son haftaya 77 puanla 3. sırada girdi. 

Beşiktaş ile aynı puana sahip Fenerbahçe, Gaziantep FK'nin ligden çekilmesi nedeniyle son hafta hükmen galip ilan edilecek. Yaptığı maçların 12'si kazanan, 14'ünde berabere kalan ve 9'undan mağlup ayrılan Arabam.com Konyaspor ise 50 puanla 7. sırada bulunuyor.

Beşiktaş, ligin ilk yarısında Konya'da oynanan mücadeleyi 2-1 kazanmıştı.

Siyah-beyazlılarda Romain Saiss, Onur Bulut, Rachid Ghezzal, Nathan Redmond ve Alexandru Maxim'in sakatlıkları bulunuyor. Beşiktaş'ta Arthur Masuaku ise sarı kart cezası nedeniyle Konyaspor karşısında forma giyemeyecek.


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