Beşiktaş - Konyaspor maçının VAR hakemi Serkan Tokat!
Beşiktaş'ın sahasında oynayacağı Konyaspor maçında Serkan Tokat VAR hakemi olarak görev yapacak.
Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Beşiktaş, evinde Konyaspor ile karşılaşacak.
Müsabakanın Video Yardımcı Hakemi (VAR) açıklandı.
Zorlu mücadelede hakem Ümit Öztürk düdük çalacak. Öztürk’ün yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve Osman Gökhan Bilir yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Direnç Tonusluoğlu olacak.
Maçın VAR koltuğunda Serkan Tokat oturacakken, Tokat’a AVAR’da Erkan Engin ve Ekrem Kan eşlik edecek.
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