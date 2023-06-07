Beşiktaş - Konyaspor maçının VAR hakemi Serkan Tokat!

Beşiktaş'ın sahasında oynayacağı Konyaspor maçında Serkan Tokat VAR hakemi olarak görev yapacak.

İHA
Yayınlanma: 07.06.2023 - 14:31
Beşiktaş - Konyaspor maçının VAR hakemi Serkan Tokat!
Abone Ol google-news

Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Beşiktaş, evinde Konyaspor ile karşılaşacak. 

Müsabakanın Video Yardımcı Hakemi (VAR) açıklandı.

Zorlu mücadelede hakem Ümit Öztürk düdük çalacak. Öztürk’ün yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve Osman Gökhan Bilir yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Direnç Tonusluoğlu olacak. 

Maçın VAR koltuğunda Serkan Tokat oturacakken, Tokat’a AVAR’da Erkan Engin ve Ekrem Kan eşlik edecek.


beşiktaş hakem konyaspor Spor Toto Süper Lig süper lig Ümit Öztürk var

İlgili Haberler

Beşiktaş yönetiminden TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye sert yanıt

Beşiktaş yönetiminden TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye sert yanıt
Beşiktaş'tan UEFA'ya 'hükmen mağlubiyet başvurusu

Beşiktaş'tan UEFA'ya 'hükmen mağlubiyet başvurusu
Son dakika: Atiba Hutchinson, Beşiktaş'tan ayrılıyor

Son dakika: Atiba Hutchinson, Beşiktaş'tan ayrılıyor

En Çok Okunan Haberler