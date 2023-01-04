Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ: 'Galatasaray maçında yanlış, bizim maçta doğru'

04 Ocak 2023 Çarşamba, 16:10

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ, Türkiye Futbol Federasyonu'nun yayımladığı VAR kayıtları hakkında konuştu.

Kocadağ, Galatasaray maçında yanlış, Beşiktaş maçında ise doğru uygulamanın paylaşıldığını söyledi. Kocadağ, devre arası transfer dönemindeki çalışmaları için de konuştu.

Emre Kocadağ

NTV Spor'un aktardığına göre Kocadağ, "Federasyon, Galatasaray maçında yanlış VAR uygulamasını, bizim maçta doğru uygulamayı paylaştı. İki VAR kaydının aynı anda açıklanmasında başka neden göremiyorum. Federasyonun farklı bir amacı varsa bunun izahı olmaz. Böyle bir davranış akıl dışıdır" diye konuştu.

TRANSFER AÇIKLAMASI

Devre arası için transfer çalışmalarına henüz başlamadıklarını söyleyen Kocadağ, "Teknik direktörümüz Şenol Güneş'in kararına göre hareket edeceğiz. Hocamız kaç transfer derse o kadar yapacağız" dedi.

Arthur Masuaku

Arthur Masuaku'nun performasının artmaya başladığına dikkat çeken Kocadağ, "Masuaku'nun sözleşmesinde 25 maç oynaması halinde bonservisini alma zorunluluğu var. Bu şekilde oynamaya devam ederse kadromuzda tutarız. Dele Alli'den de umutluyum. Atacağı bir iki gol Alli'nin performansını yükseltecektir" ifadelerini kullandı.

"HAKEMLERİN GEÇMİŞLERİ İNCELENMELİ"



Beşiktaş Asbaşkanı, federasyonun hakemler konusunda daha ayrıntılı araştırma yapması gerektiğini söyledi, "Federasyon kendi içinde bir istihbarat birimi kurmalı. Hakemlerin geçmişleri daha detaylı incelenmeli. Hakemler bazı takımların maçlarına çıkmak istemiyor. Bazı şehirlerde maç yönetmek istemiyor. Federasyona bu konularla ilgili gerekçe sunuyorlar"