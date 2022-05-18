Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi basın toplantısı düzenledi

18 Mayıs 2022 Çarşamba, 13:43

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları şu şekilde:

''BORCUN ARTMAMASI BAŞARIDIR''

"Özellikle 2019 Ekim ayında eski başkanın bırakma kararı ile Yaklaşık 8 bin oyun 5 bin küsürünü alarak Beşiktaş Başkanı oldum."

"Geldiğimizde kulüpte çok sıkıntılı bir durum vardı. Kasaya bir kuruş girmiyordu, ödemeler 6 aydır yapılmamıştı. Kendimizi zor ve sıkıntılı bir süreçte Beşiktaş yöneticisi olarak bulduk. Beşiktaş'ın marka değerini daha yukarı çıkarabilmek adına keşke daha fazla başkan adayı çıksaydı diyorum. Seçimde maalesef şu an ben dahil 2 aday var."

"BORCUN ARTMASI BAŞARIDIR"

"Bizim geldiğimiz tarihlerde aldığımız tespit raporlarında borç 3 milyar TL'ydi. Şu anda borcumuz 4.3 milyar TL. Tabii ki keyifsiz bir durum. Ancak geldiğimiz dönemden bu yana faiz ve kur farklarını koyduğunuzda 4.3 milyar kaçınılmaz bir durumdur. Bunun artmamasını başarı olarak görüyoruz. Bizim şu an gelirimiz 1.8 milyar, giderimiz de 1.8 milyar. Denk bütçeyi yarattık ancak faiz ve döviz kurlarından dolayı borç artmış görünüyor."

"AMATÖR SPORLARA ÖNEM VERİYORUZ"

"Tabii ki bizim için amatör sporların çok önemi var. Kadın futbol, hentbol... Geldiğimizde 10 milyon Euro olan amatörlerin zararı bir sonraki sene 5'e, diğer yıl 2'ye indirilmiştir."

"KİMSENİN ALACAĞI YOK"

"Toplamda yaklaşık 500-600 milyonluk tasarruf, yaptığımız çalışmalar sonucu sağlanmıştır. Şu saatte hiç kimsenin Beşiktaş'tan alacağı söz konusu değildir. Özellikle çalışan emekçi kardeşlerimizin maaşlarını gününde ödemenin mutluluğunu onların yüzündeki gülümsemeden alıyoruz."

"Camiamın ve taraftarımın sosyal medyada yapılan algı çalışmalarına inanmadıklarını biliyorum. Kimsenin aklına bir şüphe düşmesin. Dönemimizde stadın iskanını biz çıkarttık, Akatlar ve Süleyman Seba Tesislerini yeniledik."

"GENÇLERE YÖNELECEĞİZ"

"Önümüzdeki sene tüm bunlardan uzaklaşmış, gençlere önem veren ve ucuz maliyetlere alıp yüksek ücretlere satabildiğimiz oyuncular aldığımız, öz kaynağa dayalı bir yapı oluşturmak istiyoruz. Seçildiğimiz takdirde camiaya vereceğim mesaj bu olacaktır."

"İki senede pandemi nedeniyle kaybettiğimiz 1 milyar TL var. Tüm bu emeğin yanında pandemi de olmasa biz başarılı olduğumuzu düşünüyoruz. Bunu söylemekten çekinmiyoruz."

"Beşiktaşlıları ayırt etmeden üyelerimizi artırmak için çalıştık ve bizim dönemimizde yaklaşık 3300 yeni üye kazandırdık kulübümüze. Kimseyi ayırt etmeden demokrat bir tavırla bu eylemi gerçekleştirdik. Beşiktaşlıyım diyen herkese kapımız açık."

Yeni sezon transfer bütçesi nasıl olacak? Yıldız golcü alınacak mı?

"Uçuk kaçık bütçeler yok. Yıldız almak kolay, sizden sonrakiler çekiyor onun ceremesini. Amacımız yıldız almak değil, yıldız yaratmak. Ancak kadromuzda 3-4 tane kaliteli oyuncu olmasını ve bunların gençlerimize örnek olmasını istiyoruz. Özellikle forvet konusunda."

Yönetim kurulu?

"Bazı arkadaşlarımız devam edecek bazı yeni arkadaşlar olacak. Günü geldiğinde açıklarız."

Spor yasası?

"Geldiğimiz gün de durum zordu, bugün de zor. Değişen tek şey daha sağlıklı kontratlarımız var. Ancak buzdağının görünmeyen kısmındaki büyük sorun duruyor. Spor yasası da bu sorun için geldi. Spor yasasının eleştirmek haddimize değil çünkü bizler kulüp yöneticileri olarak bunu hak ettik. Borçlarımız gelirlerimizden fazla."

"Rıdvan, Ersin, Serdar… Hepsiyle ilgili kapımız çalınıyor. Ama nasıl fayda sağlarız bu önemli. Kafamızdaki rakamları almadığımız sürece, hiçbir çocuğumuz hiçbir yere gitmeyecek."

"Gençlerle yapılacak sözleşmeler, Beşiktaş'ın menfaatlerine zarar verecek şekilde yapılmaz. Bunu bizim çocuklarımız yapmıyor, menajerleri yapıyor. Bizim ilkelerimize uyacak şekilde gençlerimizle ilgileniyoruz. Kontrat bitmeden 1-2 yıl önce uzatma yapılmasına gerek yok."

"Coin olayına neden girmedik? Diğer kulüplerin bu konularda öyle bahsettiğiniz gibi gelirler elde ettiğini düşünmüyorum. Bu konuda bilgi eksiğiniz var. Bu konuyu delege ettim ekibime, ben de karar vereceğim son aşamada ancak halen bekletiyoruz. Beşiktaş taraftarının bunu aldığı durumda mağdur olabilme ihtimali olabileceğini gördüğüm için bu konuda ince eleyip sık dokuyorum. Şimdiye kadar beklememiz de bizim diğer kulüplerden daha yüksek teklifler almamızı sağlıyor."

"Hakemlerle ilgili bağırdığınızda problemi çözebilseydiniz bugün halen bu problem olur muydu? Bir şeyin çözülebilmesi için gidip konuşacaksınız. Ben Beşiktaş'ın menfaatlerini korumam gereken yerde korudum. Bundan fazlası şova girer."

"TFF'DE TÜM KURUMLAR İSTİFA ETMELİ"

"Sorun hakemlerin kendisinde. Gereken hamleler yapıldı ancak eksik yapıldı. Ben kimseyi bir liste vermedik. Ben eski tüm hakemlerin gidip yerlerine genç hakemlerin gelmesini istedim. Yeni sezonda da bu isteğimi yineliyorum. Operasyon eksik yapıldığı için sorunlar halen düzelmedi. Hakemlerin hepsi değiştirilmeli. TFF'nin bütün kurumlarına sesleniyorum. Hepiniz istifa edin. Hepiniz taraflısınız. Trabzonspor - Beşiktaş maçı tekrar edilmeliydi. Kararın sonuca etki etmediğini falan söylemişler. Umarım o kararı veren tahkim kurulu yeni sezonda yerinde olmaz."

"TFF BAŞKANI OLMAYACAĞIM"

"TFF Başkanlığı gibi bir düşüncem yok. Öyle bir düşüncem olsaydı, Beşiktaş'ta başkanlık için yeniden aday olmazdım."

"HAKEM OPERASYONU"

"Türk futbolunda sorun hakemler. 'Mevcut hakemler gitsin, genç hakemler gelsin' dedik. Hakem operasyonuna dahlim olmamıştır. Ancak eksik ve yanlış yapıldı. Tamamı yapılmadığı için bu iş sulandırıldı. Özellikle çiçek verenler ve bu operasyonu doğru bulmayanlar, her hakem hatasının ardından mağdur olduğunu söyleyenlerdir. Hem mağdur olduğunu söylüyorsunuz, bunu düzeltmeye çalışanlara da yanlış yapıyorsunuz diyorsunuz. Bu kadar şikayet edilen bir hakem topluluğunun halen elinde düdük vermek bu işi başka kimse yapamaz demektir. Türk futbolunun kurtulması için hakem denen müessesenin sil baştan, yeniden yapılması lazım. Gelecek sezonda hakemler yenilenmeli, eski hakemlerle vedalaşılmalı, genç hakemlerimizin önleri açılmalı."

"VALERIEN ISMAEL'İN ARKASINDAYIM"

"Valerien Ismael'in arkasında durmaya kararlıyım. Sergen Yalçın ve Önder Karaveli'nin de arkasındaydım ancak ikisi de kendisi ayrılmak istedi. Abdullah Avcı da dahil geldiğimden bu yana iç hoca göndermedim. Sadece gitmek isteyenler ile yollarımızı ayırdık. Valerien Ismael, bugüne kadar 19 yaş altı takımımızın hiçbir maçını kaçırmadı. O yüzden hocadan çok umutluyum. Genç oyuncularımız ile de sürekli ilgileniyor. Ismael gitmek istemediği sürece ben arkasında duracağım."

"ALİ KOÇ'A 'ŞAKLABAN' DEMEM"

"Bütün ailelere ve başkanlara saygım var. O videoda arkadaki arkadaş 'Masaya yumruğunuzu vurun' dediği için ben 'Şaklabanlık yapmam' dedim. Ali Bey'e asla böyle bir cümle kurmam."

"Ali Koç'un açıklamalarında sadece Beşiktaş maçından örnek vermesi beni zora sokabilecek bırakabilecek bir durum, ben bunu yanlış bulduğumu söyledim. Ali Koç zaten haksızlıklara, adaletsizliklere sesini yükselten bir arkadaşımız. Sadece bizim işimizi bize bırakmasını beklerdim."

"1959 öncesi şampiyonluklarla ilgili düşünceniz nedir?"

"Bir kurala dayanıyorsa ve herkese eşit olarak uygulanıyorsa bence kabul edilmeli. Herkes için adil bir karar olacaksa neden olmasın?"

"VIDA İLE GÖRÜŞÜYORUZ"

"Domagoj Vida ile pazarlık yapıyoruz. Sözleşmesi bittiği için arkadaşlarıyla vedalaşabilir. Biz kendisiyle görüşüyoruz. Beşiktaş'ın şartlarına uymadığı sürece hiçbir futbolcuyla devam etmeyi düşünmüyorum. Vida eğer maaşını düşürürse, kalabilir."

"ATIBA KALSIN İSTİYORUM"

"Yabancı sınırı bir engel yaratmazsa Atiba ile devam etmeyi çok istiyorum. Burada çok başarılı yıllar geçirdi."

"BUNLAR AŞAĞILIK TAVIRLAR"

"Ben bu ülkenin bir yerinde doğmak zorundaydım. Ben Trabzonluyum ancak Trabzonsporlu değilim. Beşiktaş varken Trabzonspor benim aklıma bile gelmez. Beni Trabzonsporla ilişkilendirmeye çalışanlar aşağılık bir tavır sergiliyor."

"BİZİM PLANLAMAMIZA GÖRE YAŞLI"

"Tayfur Bingöl, Beşiktaş'a oynamak istediğini söyledi ama 28 yaşında, bizim planlamamıza göre yaşlı. Söyledikleri için teşekkür ederim. Bakalım, belki gündemimize alabiliriz."

"Pjanic'in İtalya'ya gittiği gün izin günüydü. Pjanic'i aldığıma pişman değilim, bir markaydı. Takım içinde bir 'abi' gibiydi. Ancak verdiği katkı beklediğimiz seviyede değildi."