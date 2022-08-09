Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'den yabancı sınırı açıklaması!
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Çebi, Süper Lig'deki yabancı sınırı konusunda TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye çağrı yaptı.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, A Spor canlı yayınında açıklamalarda bulundu.
Konuk olduğu programda yabancı sınırına değinen başkan Çebi, "Birdenbire yabancı 14'ten 21 oldu! Ama bizim 8, 9 olmadı! Nasıl oldu anlamıyorum. Acaba birilerinin ekmeğine yağ mı sürüyorsun? Biri çıkıp 14'ten 21'i açıklayacak. 8'i neden 9 yapmıyorlar, bunu da açıklayacaklar. Seneye yabancı serbest kalacaksa, niye şimdi Türk aldırıyorsunuz?" dedi.
Türkiye Futbol Federasyonu’na da mesaj gönderen Ahmet Nur Çebi, "TFF Başkanı lütfen bu yabancı kararını benim dediğim gibi de yapsın! Bu kararının Türk futboluna ve kulüplerine katkısı yok" diye konuştu.
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