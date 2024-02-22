Beşiktaş - Lattes Montpellier maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş BOA, EuroCup çeyrek final ilk maçında kendi sahasında Lattes Montpellier ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 20:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.02.2024 - 12:25
Beşiktaş - Lattes Montpellier maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında Fransa'nın Lattes Montpellier ekibini ağırlayacak.

BEŞİKTAŞ - MONTPELLİER MAÇI SAAT KAÇTA?

BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

BEŞİKTAŞ - MONTPELLİER MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele FIBA YouTube kanalından yayınlanacak.

Son 16 turunda bir başka Fransız ekibi Tango Bourges Basket'le eşleşen siyah-beyazlı takım, iç sahada 83-74 kazandığı mücadelenin rövanşında 79-76 mağlup olsa da sayı avantajıyla çeyrek finale yükselmeyi başardı.

Bir önceki turda İtalya'nın BDS Dinamo Sassari ekibiyle karşılaşan Lattes Montpellier, her iki müsabakayı da kazanarak Beşiktaş'ın rakibi oldu.

Mücadelenin rövanşı, 29 Şubat Perşembe günü TSİ 22.00'de Fransa'da oynanacak.


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