Beşiktaş - Lugano maçının hakemi belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi play-off aşamasında oynanacak Beşiktaş-Lugano maçını Rumen hakem Radu Petrescu yönetecek.

AA
Yayınlanma: 24.08.2024 - 17:00
Beşiktaş - Lugano maçının hakemi belli oldu!
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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında 29 Ağustos Perşembe günü İsviçre temsilcisi Lugano ile yapacağı maçı Romanyalı hakem Radu Petrescu yönetecek.

UEFA'nın açıklamasına göre Tüpraş Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşmada Petrescu'nun yardımcılıklarını Radu Ghinguleac ile Mircea Mihail Grigoriu yapacak.

Marcel Birsan'ın dördüncü hakemliği üstleneceği karşılaşmada Catalin Popa VAR, Andrei Chivulete ise AVAR olacak görev alacak.


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