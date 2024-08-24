Beşiktaş'ta şok sakatlık: Sahalardan uzun süre uzak kalabilir!

Beşiktaş, Necip Uysal'ın sol dizinde ön çapraz bağ yaralanması tespit edildiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.08.2024 - 14:46
Beşiktaş'ta şok sakatlık: Sahalardan uzun süre uzak kalabilir!
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Beşiktaş'a kaptanı Necip Uysal'dan kötü haber geldi.

Siyah-beyazlılar, Necip Uysal'ın sol dizinde ön çapraz bağ yaralanması tespit edildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenmanda sol dizinde rotasyonel yaralanma meydana gelen futbolcumuz Necip Uysal'ın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan muayene ve MR görüntülemesinde, sol dizinde ön çapraz bağ yaralanması tespit edilmiştir. Necip Uysal'ın tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Sporx'te yer alan habere göre, Necip Uysal'ın 6-8 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.


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