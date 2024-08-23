Spor yazarları Lugano - Beşiktaş maçını yorumladı: 'Savunmanın hız ve güç kazanması gerek'

Yayınlanma: 23.08.2024 - 09:54

Güncelleme: 23.08.2024 - 10:05

Beşiktaş, Avrupa Ligi play-off turunda karşılaştığı Lugano ile 3-3 berabere kaldı. Spor yazarları, karşılaşmayı yorumladı.

Spor yazarlarının değerlendirmesi şu şekilde:

Gülengül Altınsay: "Avrupa Lig’i yolunda çok önemli bir maç. Bu yüzden Gio Hoca, Lugano’nun dikine hızlı oyununu dikkate almış; orta alana 2 savunma ağırlıklı oyuncu koymuş. Ve Rafa sol kanada kaydırılmış. Bu durumda Semih de yedek kalmış. Masuaku sol kanat beki gibi. Musrati’nin yanındaki Ndour da aslında hücumda etkili bir oyuncu. Gedson ise top rakipteyken orta sahaya çekiliyor, top bizdeyken 2. santrfor oluyor. Nitekim 21’de Paulista’nın uzun topunu, tekniğini konuşturup gole çeviriyor. Beşiktaş alan daraltarak oyunu kontrol etmeyi sürdürüyor. Ama Lugano savunmasını ileri çıkarıp çok adamla gelmeye başlayınca orta alanımız zayıf kalıyor, savunmamız hızlı paslaşmalara engel olamıyor ve 34’te Bislimi’den beraberlik golü geliyor.

2. yarı durgun başlamışken Rafa’nın sihirli pası 52’de hem Immobile hem Gedson’u pozisyona sokuyor ama bitiren Gedson oluyor. Üç dakika sonra Masuaku’nun kornerinde Musrati ile 3. gol de geliyor. Fark açılıyor derken solda unuttuğumuz Steffen farkı bire indiriyor 56’da. Ve yine Rafa’nın yardıma gelmediği sol kanadımızda rahatça topla buluşan Lugano 63’te skoru eşitliyor Paulista’nın kendi kalesine attığı golle. Sonunda Gio Hoca, Rafa’yı sağa çekip Muçi’yi sola alıyor. Fakat Kartal yorulunca skor değişmiyor. Ve tur İstanbul’a kalıyor. Gio Hoca’nın özellikle takım savunmasına hız ve güç kazandırması gerek." (Cumhuriyet)

"TURU ALIP GELEBİLİRDİ"

Güntekin Onay: "Beşiktaş, 3-1’lik avantajı koruyabilmiş olsa İstanbul’a tur bileti cebinde dönecekti. İstanbul’da iç saha avantajıyla yine de temsilcimizin gruplara kalacağını düşünüyorum. Lugano saha içi organizasyonu yüksek, sahada ne yaptığını bilen bir takım. Deplasman golü kuralı da kalktıktan sonra 3-3’ün bir avantajı da kalmadı. Giovanni Van Bronckhorst takım savunmasını daha da geliştirecek tedbirler alacak." (Hürriyet)

"YETER Kİ DERS ÇIKARSINLAR"

Bilal Meşe: "İki takımı dünkü maçta kantara koyarsak, Kartal’ın rakibine oranla daha ağır bastığını görürüz. Demem o ki, rövanşta bu skora karşın en avantajlı takım Beşiktaş’tır... Niye mi? Öncelikle müthiş bir taraftarı var Kartal’ın, bu birrrr... Bunun getireceği sinerjiyi düşünün, bu ikiii... Kartal, Lugano’yu eleyecek güçtedir, bu kadronun bana verdiği enerji bunun en büyük göstergesidir etti mi size üçççç. Yeter ki, herkes bu ilk maçtan dersler çıkarsın... Gerisi kolay, Kartal Avrupa Ligi’nde yoluna devam eder. İnşallah nazarımız değmez!" (Milliyet)