Maccabi Tel Aviv maçında sakatlanmıştı: Beşiktaş'ta Gabriel Paulista gelişmesi!
Süper Lig'in 25. haftasında cuma günü deplasmanda Eyüpspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta Brezilyalı savunmacı Gabriel Paulista, takımla çalışmalara başladı.
Beşiktaş'a tecrübeli stoper Gabriel Paulista'dan iyi haber geldi.
Tendon yırtığı nedeniyle 28 Kasım 2024'ten bu yana sakatlığı süren siyah beyazlıların 34 yaşındaki stoperi Paulista, takımla çalışmalara başladı.
NE OLMUŞTU?
UEFA Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel Aviv ile karşılaşan Beşiktaş'ta Brezilyalı savunmacı, Dor Turgeman ile yaşadığı ikili mücadele sonrası sakatlanıp oyuna devam edememişti.
Etiketler: #Gabriel Paulista #beşiktaş #sakatlık
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