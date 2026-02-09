Beşiktaş maçı öncesi Başakşehir'den rekor transfer

Süper Lig'de çıktığı son 8 haftada 6 galibiyet alarak büyük bir çıkış yakalayan Başakşehir flaş bir transfere imza atıyor. Nuri Şahin'in çalıştırdığı turuncu-lacivertliler, Gürcü sol beki renklerine bağlıyor.

Süper Lig'de bu hafta Beşiktaş'ı ağırlayacak Başakşehir dikkat çeken bir transfer gerçekleştiriyor. Gürcistan basınından Geo Team'in haberine göre turuncu-lacivertliler, 17 yaşındaki sol bek Saba Kharebashvili'nin transfer için Dinamo Tiflis ile anlaşmaya vardı.

4+1 YILLIK SÖZLEŞME

Saba Kharebashvili, an itibarıyla Antalya'da kamp yapan Dinamo Tiflis'ten bugün ayrılacak ve Başakşehir için sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisini İstanbul ekibine bağlayan 4+1 yıllık sözleşmeyi imzalayacak. Genç futbolcu yaz aylarında Başakşehir'e katılacak.

DINAMO TİFLİS REKOR BONSERVİS KAZANACAK

Bu arada Dinamo Tiflis'in Kharebashvili'yle kulüp tarihinin rekor satışlarından birini gerçekleştireceği haber detayında yer aldı.