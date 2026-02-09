Beşiktaş maçı öncesi Başakşehir'den rekor transfer

Cumhuriyet Gazetesi Logo
9.02.2026 12:26:00
Nuri Şahin'in çalıştırdığı Başakşehir dikkat çeken bir transfere imza attı. İstanbul ekibi, 17 yaşındaki Gürcü sol bek Saba Kharebashvili'nin transferini bugün resmiyete dökeceği iddia edildi.

Süper Lig'de çıktığı son 8 haftada 6 galibiyet alarak büyük bir çıkış yakalayan Başakşehir flaş bir transfere imza atıyor. Nuri Şahin'in çalıştırdığı turuncu-lacivertliler, Gürcü sol beki renklerine bağlıyor.

Süper Lig'de bu hafta Beşiktaş'ı ağırlayacak Başakşehir dikkat çeken bir transfer gerçekleştiriyor. Gürcistan basınından Geo Team'in haberine göre turuncu-lacivertliler, 17 yaşındaki sol bek Saba Kharebashvili'nin transfer için Dinamo Tiflis ile anlaşmaya vardı.

4+1 YILLIK SÖZLEŞME

Saba Kharebashvili, an itibarıyla Antalya'da kamp yapan Dinamo Tiflis'ten bugün ayrılacak ve Başakşehir için sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisini İstanbul ekibine bağlayan 4+1 yıllık sözleşmeyi imzalayacak. Genç futbolcu yaz aylarında Başakşehir'e katılacak.

DINAMO TİFLİS REKOR BONSERVİS KAZANACAK

Bu arada Dinamo Tiflis'in Kharebashvili'yle kulüp tarihinin rekor satışlarından birini gerçekleştireceği haber detayında yer aldı.

İlgili Konular: #Başakşehir #nuri şahin #transfer

