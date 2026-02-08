Eyüpspor'u 2 golle devirdi: Başakşehir yenilmezlik serisini sürdürdü!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
8.02.2026 16:44:00
Süper Lig'in 21. haftasında Başakşehir, Eyüpspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti. Başakşehir, ligdeki yenilmezlik serisini sekiz maça yükseldi.

Süper Lig'in 21. haftasında Başakşehir, Eyüpspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Başakşehir, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki maçı 2-1'lik skorla kazandı.

Karşılaşmada Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Davie Selke ve 53. dakikada Eldor Shomurodov kaydetti.

Eyüpspor'un tek golünü ise 90+3. dakikada Umut Bozok attı.

Başakşehir, bu galibiyetle birlikte ligde son dönemdeki yükselişine devam etti. Nuri Şahin'in ekibi, ligdeki yenilmezlik serisini sekiz maça yükseltti. Başakşehir, bu süreçte altıncı galibiyetini elde etti.

Bu sonucun ardından Başakşehir, ligde 33 puana yükseldi. Eyüpspor, 18 puanda kaldı.

Ligin gelecek haftasında Başakşehir, sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak. Eyüpspor, Galatasaray deplasmanına gidecek.

