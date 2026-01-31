Cumhuriyet Gazetesi Logo
4 gollü maçta kazanan çıkmadı: Başakşehir 2-2 Çaykur Rizespor

4 gollü maçta kazanan çıkmadı: Başakşehir 2-2 Çaykur Rizespor

31.01.2026 19:01:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
4 gollü maçta kazanan çıkmadı: Başakşehir 2-2 Çaykur Rizespor

Süper Lig'in 20 haftasında Başakşehir ile Rizespor arasında oynan mücadele 2-2 sona erdi.

Süper Lig'in 20. haftasında Başakşehir, sahasında Rizespor ile karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki maç 2-2 sona erdi.

Başakşehir, 19. dakikada Eldor Shomurodov ile 1-0 öne geçti. Rizespor, 45+1. dakikada Taha Şahin'in golüyle 1-1'i buldu. Taha'nın bu dakikadaki şutu savunmaya da çarptı ve ağlara gitti. Maçın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

Rizespor, 68. dakikada Valentin Mihaila ile Başakşehir deplasmanında 2-1 öne geçti.

Başakşehir, 74. dakikada Bertuğ Yıldırım'ın golüyle sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı.

Bu sonucun ardından Başakşehir 30, Rizespor 20 puana yükseldi.

Başakşehir, ligin bir sonraki haftasında Eyüpspor ile deplasmanda karşılaşacak. Rizespor, sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.

İlgili Konular: #Başakşehir #çaykur rizespor #Trendyol Süper Lig

İlgili Haberler

Başakşehir'in yükselişi devam ediyor!
Başakşehir'in yükselişi devam ediyor! Süper Lig'de ikinci yarının ilk maçında Başakşehir, sahasında Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti.
Başakşehir Türkiye Kupası'nda 3 puanla tanıştı!
Başakşehir Türkiye Kupası'nda 3 puanla tanıştı! Başakşehir, Türkiye Kupası'nın grup aşamasındaki ikinci maçında kendi evinde ağırladığı Boluspor'u 2-1 mağlup etti.
Başakşehir deplasmanda 3 puanı üç golle aldı!
Başakşehir deplasmanda 3 puanı üç golle aldı! Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Başakşehir, konuk olduğu Kayserispor'u 3-0 mağlup etti.