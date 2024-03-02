Galatasaray Ekmas'tan Yakup Sekizkök yönetiminde ilk galibiyet!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Galatasaray Ekmas, deplasmanda Türk Telekom'u 92-90 mağlup etti.

AA
Yayınlanma: 02.03.2024 - 19:17
Galatasaray Ekmas'tan Yakup Sekizkök yönetiminde ilk galibiyet!
Abone Ol google-news

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Galatasaray Ekmas, deplasmanda Türk Telekom'u 92-90 yendi.

Karşılaşmanın ilk periyoduna iyi başlayan Türk Telekom, 15-0'lık seri yakalayarak mücadelenin ilk 5 dakikasını 19-5 önde geçti. Etkili oyununu sürdüren Türk Telekom, ilk çeyreği 30-21 önde tamamladı.

İkinci periyodun başlarında daha etkili oynayan Galatasaray Ekmas, 12. dakikada farkı 4 sayıya (32-28) indirdi. Geri kalan dakikalarda her iki takımda karşılıklı sayılar bulurken, son dakikaları daha iyi oynayan Galatasaray Ekmas, soyunma odasına 51-49 önde gitti.

Üçüncü periyoda 7 sayılık (51-58) seriyle başlayan Galatasaray Ekmas'a, Türk Telekom 7 sayıyla karşılık verirken mücadelenin 25. dakikası 58-58 eşitlikle geçildi. Bu dakikadan sonra dış atışlarda etkinliği artıran konuk ekip, 28. dakikayı 66-59 önde geçerken, mücadelenin üçüncü çeyreği Galatasaray Ekmas'ın 70-65 üstünlüğüyle sona erdi.

Final periyoduna her iki takım da karşılıklı sayılar bularak başlarken, konuk ekip, mücadelenin 35. dakikasını 81-78 önde geçti. İki takım da hücumda etkili oyununu sürdürürken, son dakikaya kadar çekişmeli geçen mücadeleyi Galatasaray Ekmas, 92-90 kazandı.

Bu sonuçla Galatasaray Ekmas, Yakup Sekizkök yönetiminde ilk galibiyetini alırken toplamda ise 10. galibiyetini aldı. Türk Telekom ise 12. yenilgisini yaşadı.

Salon: Ankara

Hakemler: Mehmet Şahin, Alper Altuğ Köselerli, Nazlı Çisil Güngör

Türk Telekom: İsmail Cem Ulusoy 10, Wallace 27, Palmer 15, Yiğitcan Saybir 21, Enoch 11, Brown, Okben Ulubay 6, Jones

Galatasaray Ekmas: Bost 5, Prepelic 23, Göksenin Köksal 2, Sadık Emir Kabaca 6, Mccormack 21, Karahan Tuan Efeoğlu 4, İsmet Akpınar 5, Halilovic 2, Yeboah 17, Buğrahan Tuncer 7

1. Periyot: 30-21

Devre: 49-51

3. Periyot: 65-70


Galatasaray EKMAS haberleri Türk Telekom haberleri Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi haberleri

İlgili Haberler

Galatasaray forması da giymişti: Juan Mata'dan emeklilik açıklaması!

Galatasaray forması da giymişti: Juan Mata'dan emeklilik açıklaması!
Derbiye günler kala Galatasaray'da Mauro Icardi endişesi!

Derbiye günler kala Galatasaray'da Mauro Icardi endişesi!
Ryan Babel unutamadığı Beşiktaş - Galatasaray derbisini açıkladı!

Ryan Babel unutamadığı Beşiktaş - Galatasaray derbisini açıkladı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

15 yıllık öğretmenlik mesleğini bıraktı, seracılığa başladı! Söke'de ilk kez o ihraç etti...

15 yıllık öğretmenlik mesleğini bıraktı, seracılığa başladı! Söke'de ilk kez o ihraç etti...
Sivas’ta nesli tükenme tehlikesinde olan vaşak görüntülendi

Sivas’ta nesli tükenme tehlikesinde olan vaşak görüntülendi
3 düelloya çıktı ama adada kalamadı: 'Yolculuğumun daha uzun olacağını düşünürdüm'

3 düelloya çıktı ama adada kalamadı: 'Yolculuğumun daha uzun olacağını düşünürdüm'
Barbie’nin yıldızı Margot Robbie yeni marka elçisi olarak seçildi

Barbie’nin yıldızı Margot Robbie yeni marka elçisi olarak seçildi
Pirinci yıkamak gerekir mi, suda bekletmek neden riskli?

Pirinci yıkamak gerekir mi, suda bekletmek neden riskli?
Marmara Denizi’nde tehlike: Canlı yaşamı yok olabilir!

Marmara Denizi’nde tehlike: Canlı yaşamı yok olabilir!
Dikkat eksikliği avcı-toplayıcı atalarımızın hayatta kalmasına yardımcı olmuş olabilir

Dikkat eksikliği avcı-toplayıcı atalarımızın hayatta kalmasına yardımcı olmuş olabilir
İstanbul Sinema Müzesi Avrupa Yılın Müzesi Ödülleri’ne aday gösterildi

İstanbul Sinema Müzesi Avrupa Yılın Müzesi Ödülleri’ne aday gösterildi