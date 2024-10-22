Beşiktaş maçı öncesi Olympique Lyon'dan yeni hamle!

Yayınlanma: 22.10.2024 - 16:22

Güncelleme: 22.10.2024 - 16:22

UEFA Avrupa Ligi üçüncü hafta maçında Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Lyon'da yönetim çarpıcı bir karar aldı.

Le Dauphine Libere'nin haberine göre; Lyon yönetimi, Beşiktaş maçı öncesi satılan biletlerin birçoğunu yeniden satıldıkları gerekçesiyle iptal etti.

OLAYLI MAÇIN TEKRARLANMASINI ENGELLEMEK İSTİYOR

Haberde, Lyon yönetiminin 2017'de Beşiktaş ile oynanan maçta yaşanan olayların tekrarlanmasını istemediği kaydedildi.

Öte yandan habere göre; Fransız kulüp, biletleri satanları gizlice tespit ederek bilet iptalini gerçekleştiriyor ve bu kişilere dava açmayı planlıyor.