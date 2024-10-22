Beşiktaş maçı öncesi Olympique Lyon'dan yeni hamle!
UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında kendi sahasında temsilcimiz Beşiktaş'ı konuk edecek Olympique Lyon'un, maç biletleri konusunda yeni bir önlem aldığı kaydedildi.
UEFA Avrupa Ligi üçüncü hafta maçında Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Lyon'da yönetim çarpıcı bir karar aldı.
Le Dauphine Libere'nin haberine göre; Lyon yönetimi, Beşiktaş maçı öncesi satılan biletlerin birçoğunu yeniden satıldıkları gerekçesiyle iptal etti.
OLAYLI MAÇIN TEKRARLANMASINI ENGELLEMEK İSTİYOR
Haberde, Lyon yönetiminin 2017'de Beşiktaş ile oynanan maçta yaşanan olayların tekrarlanmasını istemediği kaydedildi.
Öte yandan habere göre; Fransız kulüp, biletleri satanları gizlice tespit ederek bilet iptalini gerçekleştiriyor ve bu kişilere dava açmayı planlıyor.
Etiketler: #Olympique Lyon #beşiktaş #uefa avrupa ligi #bilet
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