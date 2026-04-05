Beşiktaş maçında forma giyemeyecek: Mert Hakan Yandaş, PFDK'ye sevk edildi!

Futbolda bahis soruşturması kapsamında tutuklu olarak yargılanan ve 3 Nisan'da tahliye edilen Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın, 5 Nisan'da oynanacak Beşiktaş derbisinde kadroda olup olmayacağı merak ediliyordu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun kararına kalmadan PFDK, Mert Hakan için kararını verdi. TRT Spor'un haberine göre 31 yaşındaki orta saha, tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildi.

PFDK'nin bu kararının ardından Mert Hakan Yandaş'ın, Beşiktaş maçının kadrosunda yer almayacağı kesinleşti.