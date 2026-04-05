Beşiktaş maçında forma giyemeyecek: Mert Hakan Yandaş, PFDK'ye sevk edildi!

Beşiktaş maçında forma giyemeyecek: Mert Hakan Yandaş, PFDK'ye sevk edildi!

5.04.2026 09:06:00
Beşiktaş maçında forma giyemeyecek: Mert Hakan Yandaş, PFDK'ye sevk edildi!

Cuma günü tahliye olan Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş, tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Futbolda bahis soruşturması kapsamında tutuklu olarak yargılanan ve 3 Nisan'da tahliye edilen Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın, 5 Nisan'da oynanacak Beşiktaş derbisinde kadroda olup olmayacağı merak ediliyordu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun kararına kalmadan PFDK, Mert Hakan için kararını verdi. TRT Spor'un haberine göre 31 yaşındaki orta saha, tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildi.

PFDK'nin bu kararının ardından Mert Hakan Yandaş'ın, Beşiktaş maçının kadrosunda yer almayacağı kesinleşti.

20. kez mutlu sona ulaştı... Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe Opet!
Fenerbahçeli yöneticiden Galatasaray maçı sonrası paylaşım: 'Hiç üzülme, sen görevini harika yaptın'
Fenerbahçe Beko, sahasında hata yapmadı!
