4.04.2026 17:48:00
Fenerbahçe Beko, sahasında hata yapmadı!

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 25. hafta maçında sahasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 82-69 mağlup etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 82-69 yendi.

Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, 21. galibiyetini aldı. Denizli temsilcisi ise 15. yenilgisini yaşadı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Mehmet Şahin, Ziya Özorhon, Tolga Edis

Fenerbahçe Beko: Hall 14, Boston 5, Tarık Biberovic, Silva 9, Melli 2, Bacot 3, James Metecan Birsen 3, Mert Emre Ekşioğlu, Horton-Tucker 17, Melih Mahmutoğlu 4, Onuralp Bitim 11, Zagars 14

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Zoriks 17, Bleijenbergh 6, Miles 14, Badzim 6, Mahir Ağva 5, Emre Tanışan, Griffin, Ömer Can İlyasoğlu 9, Omic 12, Egemen Güven

1. Periyot: 27-14

Devre: 51-33

3. Periyot: 63-58

Beş faulle çıkan: 33.11 Tarık Biberovic (Fenerbahçe Beko)

İlgili Haberler

Fenerbahçe'den olaylı maç sonrası açıklama! 'Tüm hukuki adımları kararlılıkla atılacak'
Fenerbahçe'den olaylı maç sonrası açıklama! 'Tüm hukuki adımları kararlılıkla atılacak' Fenerbahçe Kulübü, Yüksekova-Fenerbahçe ArsaVev maçında yaşanan olayların ardından açıklama yaptı.
Fenerbahçe'den 4 Nisan paylaşımı: 'Aynı soruyu sormaya devam ediyoruz...'
Fenerbahçe'den 4 Nisan paylaşımı: 'Aynı soruyu sormaya devam ediyoruz...' Fenerbahçe Spor Kulübü, 4 Nisan 2015'teki saldırının 11. yılında faillerin hâlâ bulunamamasına tepki göstererek adalet çağrısını yineledi.
'Futbolda bahis' soruşturması: Fenerbahçeli futbolcu İsmail Yüksek için karar verildi
'Futbolda bahis' soruşturması: Fenerbahçeli futbolcu İsmail Yüksek için karar verildi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Futbolda bahis" iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada Fenerbahçeli futbolcu Yüksek hakkında takipsizlik kararı verildi.