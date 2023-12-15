Beşiktaş maçının son dakikalarına damga vuran tartışma: İki kırmızı kart çıktı!
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi'nde Lugano'yu 2-0 mağlup etti. Maça 90.dakikada yaşanan tartışma damga vurdu. Yaşanan gerginlik sonrası Alex Oxlade Chamberlain ve Renato Steffen direkt kırmızı kart gördü.
UEFA Konferans Ligi D Grubu maçında Beşiktaş ile Lugano karşı karşıya geldi.
Beşiktaş deplasmanda oynadığı karşılaşmayı 2-0 kazandı.
Mücadeleye 90.dakikada yaşanan tartışma damga vurdu.
İki takım arasında yaşanan gerginlik sonrası birbirlerine müdahalede bulunan Alex Oxlade Chamberlain ve Renato Steffen direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldılar.
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