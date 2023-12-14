Beşiktaş'tan transfer açıklaması: 'Takip ettiğimiz bir oyuncu'

Yayınlanma: 14.12.2023 - 19:48

Güncelleme: 14.12.2023 - 20:04

Beşiktaş'ta futbol takımları genel koordinatörü olan Samet Aybaba'nın yardımcılığına getirilen Emrah Bayraktar önemli açıklamalar yaptı.

Radyospor'a konuşan Bayraktar, şunları söyledi:

"Emir Şiranlı ile futbol şubesinde görev alacağız. Samet Hoca takımla ilgili teşhisi koydu seviyeyi arttırmak için. Taraftalarımız hiç kuşku yok ki daha iyi bir Beşiktaş izleyecek. Şu anda A takımda bulunan tüm akademi oyuncuları ile daha önce Beşiktaş'ta altyapı koordinatörü olduğum dönemde çalıştım. Bu oyunculara kulübümüze kazandırmıştık. Samet Hoca kariyeri boyunca genç oyunculara çok fırsat vermiştir. Şimdi A takımdaki genç oyuncularımız için Samet Hoca'nın varlığı çok büyük bir önem arz ediyor."

"TAKİP ETTİĞİMİZ BİR OYUNCU"

Beşiktaş'ın transfer gündeminde olan Freiburg'ta oynayan gurbetçi futbolcu Berkay Yılmaz'ın beğendikleri bir oyuncu olduğunu belirten Bayraktar, "Evet Berkay beğendiğimiz, takip ettiğimiz bir oyuncu. Yeni dönemde böyle yetenekli oyuncuları da takip edeceğiz. Sol bek oynuyor. Bildiğimiz ve takip ettiğimiz bir oyuncu" şeklinde konuştu.

Emrah Bayraktar son olarak, "Beşiktaş'ın içinden yetişmiş Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar'ın futbolun başında olması Beşiktaş'ın geleceği çok önemli. Çok başarılı olacağımıza inanıyorum" dedi.