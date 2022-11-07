Beşiktaş maçının yıldızı Icardi, dünya basınında! Wanda Nara'ya gönderme...
Galatasaray, Beşiktaş derbisinde Mauro Icardi'nin golleriyle 2-1 galip geldi. Arjantinli yıldızın performansı dış basında da yer alırken Icardi'nin eski eşi ve menajeri Wanda Nara'ya da gönderme yapıldı.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasındaki derbide Beşiktaş'ı sahasında 2-1 mağlup etti. Karşılaşmada 2 gol atarak sarı-kırmızılı ekibin galibiyetinde önemli pay sahibi olan Mauro Icardi, dünya basınında da kendine yer buldu.
ICARDİ'NİN PERFORMANSI DIŞ BASINDA
Derbi zaferinde golleri kaydeden Mauro Icardi, performansıyla ile beğeni topladı. Özellikle oyuncunun ülkesi Arjantin ile geçmişte top koşturduğu İtalya ve Fransa’da çok sayıda medya kuruluşu övgü dolu ifadeler kullandı.
Hürriyet'in derlerdiği habere göre, La Gazetta dello Sport, "İstanbul derbisini Icardi çözdü" derken, Arjantin’den La Nacion, "Beşiktaş maçında sınırlarını zorladı hatta aştı" diye yazdı.
Corriere dello Sport, Mauro Icardi ve boşanma aşamasında olduğu eşi Wanda Nara ile ilgili ilginç bir tesadüfü gündeme getirdi.
Arjantinli futbolcunun derbi maçta ter döktüğü dakikalarda Wanda Nara’nın İtalyan Rai Uno televizyonundaki ‘Yıldızlarla Dans Et’ programında yer aldığına dikkat çekilen haberde, "Wanda Nara ve Mauro Icardi’nin aynı saatlerde farklı alanlarda şovları vardı. Wanda, ‘Yıldızlarla Dans Et’ programında sahne alırken, PSG ve Inter’in eski golcüsü Galatasaray’ı Boğaziçi derbisinde başarıya götürdü" ifadeleri kullanıldı.
"GERÇEK BİR YENİDEN DOĞUŞ"
Fransız RMC Sport ve Arjantin’den La Nacion ise birbirlerine benzer yorumlar yaparak, Icardi’nin Türkiye’de yeniden futbola tam anlamıyla konsantre olmaya başladığını yazdı.
RMC Sport, "İstanbul derbisinde Mauro Icardi’den muhteşem vole. Galatasaray’da gerçek bir yeniden doğuş" başlıklı haberinde, "PSG’de hayalet gibi oynayan Mauro sonunda alevlendi. Türkiye’deki ikinci golünü voleyle attı ama ne gol! Peki bu tam bir canlanma mı yoksa basit bir başlangıç mı? Gelecek gösterecek. Icardi’nin aklı tamamen futbola çevrilmiş görünüyor" dedi.
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