Gaziantep FK maçı öncesi Ersin Destanoğlu'ndan Beşiktaş'a kötü haber!
Beşiktaş, Ersin Destanoğlu'nun sakatlığına ilişkin açıklamada bulundu.
Beşiktaş, Ersin Destanoğlu'nun sol uyluk üst arka adalesinde gerilme ve kısmi yırtık tespit ettiğini duyurdu.
Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle:
"Futbol A Takımımızın Eintracht Frankfurt ile oynadığı müsabakada, sol uyluk arka kısmında ağrı hisseden oyuncumuz Ersin Destanoğlu’nun yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde sol uyluk üst arka adalesinde gerilme ve kısmi yırtık tespit edilmiştir.
Ersin Destanoğlu’nun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."
Etiketler: #ersin destanoğlu #beşiktaş #sakatlık
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