İsrail takımı, Türkiye'ye gelmeyecek: Beşiktaş maçının yeri değişti

EuroCup'ta İstanbul'da oynanması planan Beşiktaş - Hapoel Tel Aviv maçı güvenlik seviyesinin artırılması nedeniyle Sırbistan'ın Belgrad şehrine alındı.

İsrail takımı, Türkiye'ye gelmeyecek: Beşiktaş maçının yeri değişti
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.10.2024 - 16:36

Beşiktaş'ın Hapoel Tel Aviv ile oynayacağı karşılaşmanın yeri değişti. Beşiktaş Basketbol İcra Kurulu Başkanı Özkan Arseven, maçın yeni yeri ve tarihini duyurdu.

BEŞİKTAŞ CEPHESİNDEN AÇIKLAMA

Arseven yaptığı açıklamada, "Daha önce 9 Ekim 2024 tarihinde Fibabanka Akatlar Spor Kompleksinde oynanması planlanan BKT EuroCup Hapoel Sholomo Tel Aviv karşılaşmasında Eurolig organizasyonu tarafından saha değişikliği yapılmıştır.

Geçen hafta yaşanan sıcak gelişmeler sonrasında ilgili makamlarca yapılan değerlendirme sonucunda güvenlik seviyesi arttırılmış olup ilgili karşılaşmamız 8 Ekim 2024 tarihinde Türkiye saati ile 21:00 ‘de Sırbistan Belgrad şehrinde oynanacaktır.

Konu ile ilgili son durum bu şekildedir. Resmî açıklama ayrıca yapılacaktır" ifadelerini kullandı.


Etiketler: #Beşiktaş basketbol #Hapoel Tel Aviv #BKT EuroCup

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