Beşiktaş-Mainz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

15 Temmuz 2022 Cuma, 10:04

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş, Avusturya'da hazırlıklarına devam ediyor. Siyah-beyazlılar hazırlık maçında bugün Almanya Ligi ekiplerinden Mainz ile karşı karşıya gelecek. Beşiktaş üçüncü maçında ikinci galibiyetine ulaşmak istiyor.

BEŞİKTAŞ - MAINZ MAÇI HANGİ KANALDA?

Kufstein Arena'da oynanacak Beşiktaş - Mainz hazırlık maçı bugün saat 19.00'da başlayacak. Mücadele D-Smart 77. kanal Smart Spor'dan naklen yayımlanacak.

BEŞİKTAŞ'IN ÜÇÜNCÜ HAZIRLIK MAÇI

Valerien Ismael yönetimindeki Beşiktaş, üçüncü hazırlık maçına çıkacak. Siyah-beyazlılar, ilk hazırlık maçında Alman ekibi Werder Bremen'i 2-1 yendi. Daha sonra ise Çek temsilcisi Viktoria Plzen ile golsüz berabere kaldı. Beşiktaş, Avusturya etabında üçüncü ve son hazırlık maçında yine bir Alman takımıyla oynayacak.

KAMPTA KAÇ FUTBOLCU VAR?

Beşiktaş, 36 oyuncuyla çalışmalarına devam ediyor. Fakat ikinci etap öncesinde bu sayının azaltılması hedefleniyor. Buna göre 20 Temmuz'da İspanya'da gerçekleştirilecek ikinci etap öncesinde kadronun 26 oyuncuya indirilmesi söz konusu.

BEŞİKTAŞ'IN HAZIRLIK MAÇI PROGRAMI

9 Temmuz Cumartesi:

17.00 Beşiktaş 2-1 Werder Bremen (Tivoli Stadı)

12 Temmuz Salı:

17.00 Beşiktaş 0-0 Viktoria Plzen (Kufstein Arena)

15 Temmuz Cuma:

19.00 Beşiktaş-Mainz 05 (Kufstein Arena)

23 Temmuz Cumartesi:

20.00 Beşiktaş-Wolverhampton (Estadio Camilo Cano La Nucia)

26 Temmuz Salı:

20.00 Beşiktaş-Deportivo Alaves (Estadio Camilo Cano La Nucia)

30 Temmuz Cumartesi:

19.00 Beşiktaş-Sampdoria (Vodafone Park)