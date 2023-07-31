Beşiktaş, Mert Günok'un sözleşmesini uzattı
Beşiktaş, tecrübeli kalecisi Mert Günok’un sözleşmesini 2 yıl uzattı.
Beşiktaş, iç transferde önemli adımlar atıyor.
Siyah - Beyazlılar, geçen sezonki performansıyla yeniden A Milli Takım'a yükselen kaleci Mert Günok'la 2 yıllık sözleşme yeniledi.
34 yaşındaki kalecinin ücretine zam yapıldı.
YERLİ TRANSFERDE OPERASYON SÜRÜYOR
Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'ın yürüttüğü iç transfer görüşmelerinde Necip Uysal'ın yıllık ücretinde iyileştirme yapıldı.
Ayrıca Salih Uçan ve Cenk Tosun'la da yeni kontrat imzalanması an meselesi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Esenyurt'taki cinayetin 'nedeni' belli oldu
- Oğlu öldürülen baba konuştu!
- Jandarma'dan 'Mahmut Tanal' açıklaması
- Esenyurt’taki 'tekel bayisi' vahşetinde yeni gelişme
- Soylu'ya 'Esenyurt' tepkisi!
- Kabinede ilk değişecek bakanlar kimler olur?
- AB'den İsmailağacıları üzecek karar
- Türkiye'deki silahlı saldırı dalgası sürüyor!
- Esenyurt'taki tekel bayisi baskınında yeni gelişme
- Sicilleri kabarık ama hepsi silahlı