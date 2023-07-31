Beşiktaş, Mert Günok'un sözleşmesini uzattı

Beşiktaş, tecrübeli kalecisi Mert Günok’un sözleşmesini 2 yıl uzattı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.07.2023 - 09:38
Beşiktaş, Mert Günok'un sözleşmesini uzattı
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Beşiktaş, iç transferde önemli adımlar atıyor. 

Siyah - Beyazlılar, geçen sezonki performansıyla yeniden A Milli Takım'a yükselen kaleci Mert Günok'la 2 yıllık sözleşme yeniledi.

34 yaşındaki kalecinin ücretine zam yapıldı.

YERLİ TRANSFERDE OPERASYON SÜRÜYOR

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'ın yürüttüğü iç transfer görüşmelerinde Necip Uysal'ın yıllık ücretinde iyileştirme yapıldı. 

Ayrıca Salih Uçan ve Cenk Tosun'la da yeni kontrat imzalanması an meselesi.


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