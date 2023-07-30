Son dakika: Beşiktaş'ın yeni transferi Ante Rebic İstanbul'da!
Son dakika... Beşiktaş'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu Ante Rebic, İstanbul'a geldi.
Beşiktaş'ın transfer görüşmeleri yaptığı Ante Rebic, İstanbul'a geldi.
İtalya'nın Milan takımında forma giyen Hırvat futbolcuyu taşıyan uçak Atatürk Havalimanı'na indi.
3 YILLIK İMZA
Hırvat futbolcunun sağlık kontrollerinin ardından 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.
Siyah-beyazlılar Rebic için Milan’a 500 bin Euro ve performansa bağlı 1 milyon Euro olmak üzere toplam 1,5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtiliyor.
Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ante Rebic'in ilk sözleri şöyle oldu:
"Buraya geldiğim için mutluyum. Kısa sürede takım arkadaşlarım ve yeni teknik direktörümle tanışmak istiyorum" dedi. Yeni takımında 7 numaralı formayı seçtiğini açıklayan Rebic, Beşiktaş ile anlaşmadan önce siyah beyazlı takımın eski stoperi Domagoj Vida'dan bilgi aldığını belirterek, "Vida ile konuştum. Gayet güzel konuştu. Her şey olumlu."
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