Son dakika: Beşiktaş'ın yeni transferi Ante Rebic İstanbul'da!

Yayınlanma: 30.07.2023 - 16:13

Güncelleme: 30.07.2023 - 16:40

Beşiktaş'ın transfer görüşmeleri yaptığı Ante Rebic, İstanbul'a geldi.

İtalya'nın Milan takımında forma giyen Hırvat futbolcuyu taşıyan uçak Atatürk Havalimanı'na indi.

3 YILLIK İMZA

Hırvat futbolcunun sağlık kontrollerinin ardından 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Siyah-beyazlılar Rebic için Milan’a 500 bin Euro ve performansa bağlı 1 milyon Euro olmak üzere toplam 1,5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtiliyor.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ante Rebic'in ilk sözleri şöyle oldu:

"Buraya geldiğim için mutluyum. Kısa sürede takım arkadaşlarım ve yeni teknik direktörümle tanışmak istiyorum" dedi. Yeni takımında 7 numaralı formayı seçtiğini açıklayan Rebic, Beşiktaş ile anlaşmadan önce siyah beyazlı takımın eski stoperi Domagoj Vida'dan bilgi aldığını belirterek, "Vida ile konuştum. Gayet güzel konuştu. Her şey olumlu."