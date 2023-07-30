Beşiktaş'tan transfer açıklaması

Beşiktaş Futbol AŞ Yöneticisi Tarkan Ser, transferin bitmediğini açıkladı ve her an yeni gelişme olabileceğini söyledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.07.2023 - 18:03
Beşiktaş'tan transfer açıklaması
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Beşiktaş Futbol A.Ş Yöneticisi Tarkan Ser, transfer çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

Ser, "Beşiktaş'ta transfer bitmedi. Her an gelişmeler olabilir, içiniz rahat olsun." şeklinde konuştu.

Tarkan Ser'in bu açıklamasının ardından Beşiktaş taraftarlarında büyük bir heyecan başladı.

BEŞİKTAŞ'IN TRANSFERLERİ

Beşiktaş, şu ana kadar kadrosuna Emrecan Bulut, Jean Onana ve Daniel Amartey'i kattı. Siyah-beyazlılar, geçen sezon takımda kiralık olarak forma giyen Arthur Masuaku'nun da bonservisini almıştı.


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