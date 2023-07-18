Beşiktaş - Mezökövesd maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig ekibi Beşiktaş, Avusturya'daki ikinci hazırlık maçında Macar kulüp Mezökövesd ile karşılaşacak. Hazırlık maçı TSİ 19:00'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.07.2023 - 10:18
Beşiktaş - Mezökövesd maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Beşiktaş, Avusturya kampındaki hazırlık maçında Macar ekip Mezökövesd ile karşılaşacak. Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ikinci hazırlık karşılaşmasına çıkacak.

BEŞİKTAŞ - MEZÖKÖVESD MAÇI SAAT KAÇTA?

Avusturya'daki Grödig kasabasında bulunan Greisbergers Betten-Arena'da oynanacak hazırlık maçı TSİ 19.00'da başlayacak.

BEŞİKTAŞ - MEZÖKÖVESD MAÇI HANGİ KANALDA?

Hazırlık müsabakası S Sport Plus platformundan naklen yayımlanacak.

Beşiktaş ilk hazırlık maçında Augsburg ile karşılaşmış ve maç 1-1 berabere bitmişti.


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