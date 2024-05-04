Beşiktaş, Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun sözleşmesini uzattı!
Beşiktaş, genç oyuncusu Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun sözleşmesinin 2027 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.
Beşiktaş, Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun sözleşmesinin uzatıldığını duyurdu.
Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:
"Gelişimini Beşiktaş Futbol Akademisi'nde tamamlayan, sahip olduğu yetenek ve potansiyelle Kulübümüze ve Türk futboluna uzun yıllar boyunca önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız genç futbolcumuz Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun sözleşmesi, 2026-27 sezonu sonuna kadar uzatıldı.
Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya geldiği Mustafa Erhan Hekimoğlu'na yeni dönemde şanlı formamızla üstün başarılar diledi."
Mustafa Erhan Hekimoğlu’nun Sözleşmesi Yenilendi— Beşiktaş JK (@Besiktas) May 4, 2024
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