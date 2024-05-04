Beşiktaş, Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun sözleşmesini uzattı!

Yayınlanma: 04.05.2024 - 16:05

Güncelleme: 04.05.2024 - 16:06

Beşiktaş, Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun sözleşmesinin uzatıldığını duyurdu.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Gelişimini Beşiktaş Futbol Akademisi'nde tamamlayan, sahip olduğu yetenek ve potansiyelle Kulübümüze ve Türk futboluna uzun yıllar boyunca önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız genç futbolcumuz Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun sözleşmesi, 2026-27 sezonu sonuna kadar uzatıldı.

Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya geldiği Mustafa Erhan Hekimoğlu'na yeni dönemde şanlı formamızla üstün başarılar diledi."