Spor yazarları Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçını yorumladı: 'Fernando Santos dönemi iyi ki bitti'

Yayınlanma: 04.05.2024 - 10:00

Güncelleme: 04.05.2024 - 10:00

Beşiktaş sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor'u son dakikada bulduğu golle 3-2 mağlup etti. Spor yazarları karşılaşmayı kaleme aldı.

Spor yazarlarının yorumları şu şekilde:

Uğur Meleke: "Beşiktaş dün galibiyeti son anlarda bir duran top golüyle aldıysa da, özellikle ilk yarıda en uçta Muleka yerine Halim Okta olsa 45 dakikada koparabilirlerdi bence maçı! Dün kenarda antrenör olarak görev yapan Halim Okta, 90’lı yıllarda Metin-Ali-Feyyaz’ın yedeğiydi ama Muleka’dan daha iyi bir santrfordu bence. Üçüncü bölgede bu kadar kalabalık olan siyah beyazlıların topla münasebeti daha iyi bir santrfora ihtiyacı vardı dün." (Hürriyet)

"KUPA ÖNCESİ BÜYÜK MORAL"

Tunç Kayacı: "İlhan Palut iç sahadaki performansı dış sahaya yansıtamıyor. Skordan ziyade bunu oynanan futbola bakarak söylüyorum. Açıkçası Beşiktaş’ı bu kadar eksikle yakalamışken mental olarak yaralı bir rakip karşısında daha diri, daha etkili bir Rizespor olmalıydı bence. İyi oynamadıkları gibi puan da alamadılar. Beşiktaş’a gelince; önlerinde hafta içi bir kupa rövanşı var. Artık tek hedef Ankaragücü’nü eleyip finale çıkmak ve oradan da kupaya uzanmak. Son dakika galibiyeti elbette moral olacaktır. Artık acısıyla tatlısıyla Beşiktaş böyle bir sezonu geride bırakmak üzere. Umarım yaşananlardan iyi dersler çıkarılır..." (Fanatik)

"GELENEĞE UYGUN FUTBOL"

Bilal Meşe: "Valla maçı izlerken hop oturdum, hop kalktım, top bir o kalede, bir bu kalede. Heyecan mı, üst seviyede. İki takım da eşitliği bozma adına inanılmaz bir enerji ortaya koydu, ancak galibiyete hasret kalan Kartal’ı uzatmada Worrall galibiyete taşıdı. Muleka’nın pozisyonu var, penaltı mı, değil mi? Bir temas var, bana göre penaltı, VAR’a göre değil! Niye VAR’da yabancı yok, hayırdır? Gerek TFF, gerekse MHK bu maçı ciddiye almadı mı?" (Milliyet)

"FERNANDO SANTOS DÖNEMİ İYİ Kİ BİTTİ"

Bülent Timurlenk: "Yediği gole erken cevap veren ve Santos dönemi iyi ki bitti dedirten oyunuyla rakip sahada arayan ve kovalayan Beşiktaş, yeteri kadar net pozisyon buldu ama net santrforlar kulübede oturuyordu. Değişiklikler yerindeydi, Cenk oyuna hareket getirdi. Oyun (25 hücum) ve 3 puan Beşiktaş'ın hakkıydı ama bunu tabelaya yazan Rize'nin ikinci golünün şüphelisi Worrall oldu. Bu oyun, Ankaragücü ile rövanş için umut dolu ama telafisi olmayan bir maçta Semih artık santrfor oynamalı…" (Sabah)